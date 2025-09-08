Ragazzino 13enne in bici morto investito a Tortima di Lusiana Conco vicino a Vicenza, caccia all'auto pirata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un ragazzino di 13 anni, Stefano Angonese, ha perso la vita travolto da un’auto che si è data alla fuga. La tragedia è avvenuta a Tortima di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago. Stando alle prime ricostruzioni, c’è un altro ragazzo ferito in ospedale. Il fratello della vittima, Samuele, ha rivolto un appello al conducente del mezzo, invitandolo a costituirsi.

Stefano Angonese morto investito a Tortima di Lusiana Conco

Grave incidente in strada a Tortima di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago. Nella giornata di domenica 7 settembre un ragazzino di 13 anni è stato travolto e ucciso da un’auto. Il giovane si trovava in sella alla sua bicicletta, quando un’automobile lo ha investito.

Non è ancora chiara quale sia stata la dinamica dell’incidente, ma dovrebbe essere colpa dell’automobilista, che al momento dello scontro ha deciso di non fermarsi a soccorrere il tredicenne.

L’automobilista infatti sarebbe scappato. A chiamare i soccorsi sono stati i residenti della zona, che hanno sentito il forte colpo provenire dalla strada. I carabinieri sono alla ricerca del pirata della strada.

I soccorsi

Per quanto la persona alla guida non abbia chiamato l’ambulanza o non abbia prestato l’aiuto necessario al giovane investito, fortunatamente i residenti della zona si sono interessati al forte rumore proveniente dalla strada.

Usciti a controllare, hanno visto il tredicenne a terra e hanno subito lanciato l’allarme. Dopo pochi minuti i medici dell’ospedale di Bassano del Grappa sono intervenuti e hanno cercato di rianimare il giovane sul posto.

Purtroppo non c’era già più nulla da fare ed è stato dichiarato deceduto. Dalle prime informazioni sembra che con il giovane ci fosse un altro ragazzo, che è stato invece trasportato in ospedale ed è sotto stretta osservazione.

La caccia al pirata della strada

Insieme ai soccorsi del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri. I residenti della zona che hanno chiamato il numero delle emergenze hanno subito riferito che l’auto non si era fermata a soccorrere il ragazzino.

Immediati quindi gli interventi dei carabinieri che, non solo stanno raccogliendo le informazioni necessarie per la dinamica dell’incidente, ma hanno anche iniziato le ricerche del pirata della strada.

L’appello del fratello

Samuele Angonese, fratello di Stefano, ai microfoni di Antenna Tre Nordest ha rivolto un appello al conducente dell’auto, ricercato dalle forze dell’ordine:

“Ormai il danno lo hai fatto, però almeno abbi la forza di costituirti all’autorità, perché sai bene il danno che hai fatto, hai rovinato una famiglia, però almeno costituisciti”.

Poi ha rivolto un appello anche ai concittadini: “Se sanno qualcosa, per favore, riferite alle forze dell’ordine. E soccorrete il più in fretta possibile”.

A lui si è aggiunta la sindaca di Lusiana, Antonella Corradin, che ha anche annunciato il lutto cittadino in occasione del funerale del 13enne: “Anch’io voglio rivolgere un appello all’autista di quest’auto, perché non posso pensare che da parte di una persona ci sia così tanta indifferenza e così tanto poco senso di responsabilità. Non posso pensare che una persona non si fermi a prestare soccorso dopo che ha visto di aver investito due ragazzi, due ragazzi che erano a piedi su una strada in mezzo alle case”.