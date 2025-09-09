Ragazzino 13enne investito a Tortima di Lusiana Conco, il padre contro il conducente: "Resti in prigione"
È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale un ragazzo di 23 anni, che avrebbe travolto e ucciso in bici a Tortima di Lusiana Conco un 13enne
Stefano Angonese, 13 anni, è stato travolto e ucciso in bici a Tortima di Lusiana Conco (Vicenza). Arrestato un 23enne di Cartigliano, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso: è ai domiciliari. Il padre chiede il carcere: “Ha rovinato la famiglia, deve restare in prigione”. Lutto cittadino proclamato dal Comune.
L’incidente a Tortima di Lusiana Conco
È stato arrestato il presunto responsabile del drammatico incidente avvenuto la sera del 7 settembre a Tortima di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza). La vittima è Stefano Angonese, 13 anni, travolto e ucciso mentre percorreva in bicicletta una strada del paese insieme a un amico.
L’impatto è avvenuto intorno alle 20.30 lungo la provinciale Fratellanza. La Volkswagen Golf guidata da un 23enne di Cartigliano ha centrato in pieno il tredicenne e colpito di striscio l’altro ragazzo. I residenti, allertati dal fragore dello schianto, sono accorsi immediatamente e hanno chiamato i soccorsi.
Tortima di Lusiana Conco, dov’è stato investito il 13enne Stefano Angonese
Nonostante i tentativi dei sanitari del Suem 118, per Stefano non c’è stato nulla da fare: le ferite erano troppo gravi. Il coetaneo che si trovava con lui è stato portato in ospedale con lesioni non gravi.
Le indagini e l’arresto
Il conducente si era dato alla fuga senza prestare soccorso, ma sul luogo dell’impatto i Carabinieri hanno trovato uno specchietto esterno compatibile con una Volkswagen.
Le immagini di videosorveglianza e, soprattutto, la testimonianza di un ragazzo che viaggiava nell’auto hanno permesso di risalire rapidamente al 23enne, arrestato con le accuse di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.
Per lui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali aggravanti, tra cui la possibile guida sotto effetto di alcol o sostanze.
L’appello dei familiari
Nei giorni immediatamente successivi, il fratello della vittima, Samuele, aveva lanciato un appello al responsabile: “Ormai il danno lo hai fatto, però almeno abbi la forza di costituirti. Hai rovinato una famiglia, ma almeno costituisciti”.
Più duro lo sfogo del padre, Moreno Angonese, intervistato a Morning News: “Sono contento che l’hanno trovato, ma spero che resti in prigione, con il massimo della pena e senza sconti. Ha rovinato la nostra famiglia. Mio figlio mi dava la forza di andare avanti: ora è tutto distrutto”.
Il fratello Samuele ha aggiunto: “Non ha rovinato solo noi, ma anche gli amici di Stefano. Non ci sono attenuanti: deve avere il massimo della pena possibile”.