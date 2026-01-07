Ragazzino 13enne trovato morto a Viterbo dopo l'allarme della madre ma la caduta dalla finestra non convince

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un ragazzino di 13 anni è stato trovato morto a Viterbo. A dare l’allarme sarebbe stata la madre che era entrata nella camera del figlio, situata al terzo piano, e aveva trovato la finestra aperta. La donna, dopo essersi affacciata, avrebbe visto il corpo del 13enne a terra. Secondo le prime indiscrezioni, la tesi della caduta non convincerebbe gli inquirenti. Il ragazzino, infatti, non presenterebbe fratture e avrebbe escoriazioni minime.

L’allarme lanciato dalla mamma

Come riportato da ViterboToday, uno studente delle scuole medie, residente a Viterbo, è stato trovato morto.

Il 13enne, di origini ucraine, sarebbe caduto dalla finestra del bagno al terzo piano di un edificio del quartiere Paradiso della cittadina laziale.

L’episodio tragico sarebbe avvenuto alle 3.30 della notte tra martedì 6 e mercoledì 7 gennaio.

L’allarme sarebbe stato lanciato dalla mamma del ragazzino, la prima ad accorgersi di quanto accaduto.

Inutili i tentativi di rianimare il minorenne da parte del personale sanitario, arrivato prontamente sul posto.

La tesi della caduta

Secondo l’ANSA, la madre del 13enne avrebbe trovato la finestra della camera del figlio aperta.

L’abitazione della famiglia si trova al terzo piano del palazzo in via Palmanova.

Subito dopo, la donna si sarebbe affacciata e avrebbe visto il corpo del minorenne a terra.

Secondo le prime indiscrezioni, però, la tesi della caduta non sarebbe compatibile con le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo.

Sul giovane, non ci sarebbero fratture ed escoriazioni compatibili con una caduta dal terzo piano.

Le indagini degli inquirenti

Fin dalle ore successive al ritrovamento del corpo del ragazzino a Viterbo, gli agenti della squadra mobile starebbero interrogando parenti e vicini del 13enne.

L’obiettivo sarebbe quello di fare ulteriore chiarezza sulla dinamica dei fatti.

Al vaglio anche eventuali filmati che sarebbero stati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al momento, non si escluderebbe alcuna pista, dalla caduta accidentale al gesto volontario.