Quattro minorenni sono stati sottoposti a misura cautelare del collocamento in comunità per rapine aggravate, lesioni personali aggravate e atti persecutori ai danni di un coetaneo. I provvedimenti sono stati disposti dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, dopo un’indagine della Polizia di Stato di Como che ha ricostruito le azioni del gruppo, attive dal mese di maggio 2025.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Le indagini sono partite dal monitoraggio costante della devianza giovanile negli istituti scolastici di Como. Gli agenti della Squadra Mobile hanno così identificato quattro minorenni, tre dei quali nati nel 2010 e uno nel 2009, residenti nella città lariana e appartenenti sia a famiglie straniere che italiane di seconda generazione.

Le accuse: rapine, lesioni e atti persecutori

I quattro ragazzi sono gravemente indiziati di aver commesso, a partire da maggio 2025, due rapine aggravate e lesioni personali aggravate ai danni di un loro coetaneo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le azioni del gruppo non si sono limitate a singoli episodi di violenza, ma hanno assunto i contorni di una vera e propria persecuzione. La vittima sarebbe stata costretta a subire gravi e ripetute minacce e aggressioni, tali da configurare anche il reato di atti persecutori.

Il modus operandi del gruppo

Le indagini hanno permesso di accertare un consolidato modus operandi da parte dei giovani indagati. Agivano sempre in gruppo, sfruttando la forza intimidatrice del branco per impedire qualsiasi reazione da parte della vittima. L’accerchiamento e il ricorso alla violenza avvenivano con particolare disinvoltura, nonostante la giovane età dei responsabili. Gli episodi si sono verificati in orari diurni e in luoghi pubblici, rendendo ancora più allarmante la facilità con cui venivano messi in atto.

Le conseguenze sulla vittima

Le ripetute aggressioni e minacce hanno avuto un impatto profondo sulla giovane vittima, che ha sviluppato un grave e persistente stato di ansia. Tale condizione lo ha portato a modificare le proprie abitudini di vita, arrivando persino a evitare determinati luoghi di aggregazione per timore di incontrare gli indagati.

La decisione del Tribunale per i Minorenni

Alla luce degli elementi raccolti, il G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha emesso un’ordinanza di collocamento in comunità per i quattro ragazzi. Il provvedimento è stato adottato in considerazione del concreto pericolo di reiterazione delle condotte delittuose ricostruite dagli investigatori.

Il percorso rieducativo e il futuro processuale

Al termine dell’attività investigativa, i giovani sono stati condotti presso diverse comunità per minorenni in Lombardia. Qui dovranno seguire specifici percorsi rieducativi, in attesa della conferma in sede processuale delle risultanze acquisite. L’obiettivo è quello di favorire un percorso di recupero e prevenire il ripetersi di simili episodi.

