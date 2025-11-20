Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Foggia un 15enne è stato tratto in arresto per rapina in concorso ai danni di un 14enne, nella mattinata di martedì 11 novembre. L’azione è stata resa possibile grazie alla tempestiva segnalazione della vittima e al rapido intervento delle forze dell’ordine, che hanno permesso di bloccare i responsabili e restituire la collana d’oro sottratta.

L’arresto in flagranza di reato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai fenomeni criminali che interessano la provincia di Foggia. Le forze dell’ordine hanno voluto dare massima diffusione all’esito dell’intervento, sottolineando l’importanza della collaborazione dei cittadini, in particolare dei più giovani, nel segnalare episodi di reato di cui sono vittime.

Nella mattinata di martedì 11 novembre, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Foggia ha tratto in arresto un 15enne, colto nella flagranza del reato di rapina in concorso. Il giovane, insieme ad almeno un complice, avrebbe sottratto con la forza una collana d’oro a un 14enne. La vittima, mostrando prontezza e coraggio, ha immediatamente contattato la Sala Operativa della Questura, fornendo dettagli utili e mantenendo il contatto mentre seguiva gli autori del reato.

Il pronto intervento della Polizia

La Sala Operativa della Questura di Foggia, in costante comunicazione con il giovane derubato, ha trasmesso in tempo reale la descrizione dei sospetti alle pattuglie presenti sul territorio. Grazie a questa sinergia, le volanti della Polizia di Stato sono riuscite a intercettare e bloccare i presunti responsabili in tempi rapidi. Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno recuperato la refurtiva, ovvero la collana d’oro sottratta, che è stata immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario.

Le conseguenze per il giovane arrestato

Al termine delle formalità di rito, il 15enne è stato condotto in Questura e dichiarato in stato di arresto per rapina in concorso. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il ragazzo è stato poi trasferito presso l’Istituto Penale per Minorenni di Bari. Oltre all’arresto, il giovane è stato deferito in stato di libertà anche per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché nella sua disponibilità è stato rinvenuto un coltello.

