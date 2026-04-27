Ragazzo 14enne accoltellato a Milano in via Amoretti, diversi fendenti: ricoverato in codice rosso al Niguarda

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Violenza nella notte a Milano, in via Carlo Amoretti, in zona Quarto Oggiaro: un ragazzo di appena 14 anni è stato accoltellato forse da un gruppo di persone. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato raggiunti da numerosi fendenti in diverse parti del corpo, e sarebbe ora ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Milano, ragazzo accoltellato in via Amoretti

Violenza a Milano nella serata di ieri – domenica 26 aprile 2026 – intorno alle ore 21:30 in via Carlo Amoretti, nel quartiere di Quarto Oggiaro, nella zona nord-ovest del capoluogo lombardo.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, come riportato anche da Milano Today, un ragazzo di appena 14 anni sarebbe stato raggiunto da numerosi fendenti in diverse parti del corpo.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’aggressione sarebbe avvenuta per mano di un gruppo di soggetti che potrebbero averlo colpito con dei cocci di una bottiglia di vetro, prima di dileguarsi.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

A seguito delle segnalazioni giunte, sul luogo dell’aggressione sono arrivati i Carabinieri della stazione Musocco e il personale medico del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al minorenne, apparso subito in condizioni critiche a causa delle profonde ferite riportate alla testa e alla schiena.

Data la gravità è stato disposto il trasporto d’urgunza in codice rosso presso l’ospedale Niguarda di Milano. Nonostante i numerosi colpi ricevuti, i medici hanno riferito che il giovane si trova attualmente in condizioni stabili e non sarebbe in imminente pericolo di vita.

Sul posto sono stati effettuati accurati rilievi tecnici che hanno permesso di rinvenire diversi cocci di bottiglia compatibili con le lesioni lacero-contuse riscontrate sul corpo della vittima. Gli inquirenti stanno cercando di capire l’ambito in cui è maturata l’aggressione, non escludendo alcuna pista.

La dinamica dell’agguato

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari, il 14enne sarebbe stato accerchiato da un gruppo di sconosciuti nei pressi della stazione. Gli aggressori, probabilmente coetanei o poco più grandi della vittima, lo avrebbero colpito ripetutamente con frammenti di vetro. Dopo aver infierito sul ragazzo, la banda è fuggita facendo perdere le proprie tracce poco prima dell’arrivo delle pattuglie.

Un elemento al vaglio degli investigatori riguarda la natura della segnalazione giunta alla centrale operativa. Sembra infatti che i mezzi di soccorso fossero stati originariamente allertati per la caduta di un giovane da un monopattino nelle vicinanze. Solo una volta giunti in via Amoretti, i sanitari si sono trovati di fronte al 14enne ferito.

Al momento, i militari della Stazione Musocco stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi della stazione ferroviaria e lungo via Carlo Amoretti per identificare i responsabili del gesto. Le indagini proseguono per individuare il gruppo di aggressori e chiarire l’esatto movente che ha scatenato la violenza.