Ragazzo 15enne italiano nel carcere di Coors a Malta da 70 giorni, padre spaventato: "Condizioni allarmanti"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un 15enne italiano è detenuto da 70 giorni nel carcere di Coors a Malta. A denunciarlo è il padre del ragazzo, Antonio Santoiemma, che fin dall’inizio della vicenda è in contatto con ambasciata e Ministero degli Esteri. Flavio, questo il nome del 15enne, è stato arrestato il 25 maggio in seguito a un procurato allarme nella scuola che frequentava.

15enne italiano detenuto in un carcere di Malta

“Mio figlio 15enne è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Coors a Malta. Le sue condizioni sono allarmanti”, ha raccontato Antonio Santoiemma all’ANSA. La famiglia del ragazzo si è trasferita da tempo a Malta e il 15enne, con passaporto italiano frequentava una scuola del posto.

Dopo aver trascorso 4 giorni in un carcere per persone adulte, da circa 70 giorni Flavio è stato trasferito presso il carcere minorile di Coors.

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Ragazzo italiano in carcere a Malta, l’allarme del padre

Nei giorni della detenzione nel carcere per adulti di Corradino, il 15enne “per il forte stress si è provocato delle lesioni da solo”, ha raccontato il padre. Ma le condizioni non sono migliorate dopo il trasferimento a Coors, dove Flavio Santoiemma “ha trascorso 35 giorni chiuso 22 ore al giorno ed è stato costretto a mangiare in piedi e con le mani, perché nessuno gli aveva dato delle posate”.

L’ANSA riporta che l’ambasciata italiana alla Valletta, in raccordo con la Farnesina, segue il caso in modo costante insieme ai genitori, che ieri sono stati contattati per l’ultima volta.

Inoltre, l’ambasciata italiana ha più volte sollevato il caso presso le autorità maltesi e il 26 giugno alcuni funzionari hanno visitato il ragazzo in carcere. Domani è in programma una seconda visita da parte dell’ambasciatrice Valentina Setta.

Il 19 agosto la prossima udienza in tribunale

La prossima udienza a carico del 15enne italiano detenuto nel carcere di Malta è in programma per il 19 agosto.

La missione diplomatica italiana ha portato il caso all’attenzione delle autorità locali in diverse occasioni, incontrando anche il direttore del carcere in cui il giovane è detenuto, e ha seguito le udienze partecipando come osservatore.

Intervistato dall’ANSA, Antonio Santoiemma, il padre di Flavio, ha fatto sapere che ieri ha avuto un incontro in ambasciata con funzionari del Ministero degli Esteri alla presenza degli avvocati per discutere le condizioni di detenzione del figlio, “giudicate dagli avvocati illegali”.