Giorgio Pienabarca morto investito a San Nicandro Garganico davanti agli amici, rientrava a piedi da una festa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente a Foggia, dove il 17enne Giorgio Pienabarca è stato investito e ucciso mentre camminava in strada. Il giovane stava tornando a casa dopo una festa, quando è stato travolto da un veicolo di una delle persone presenti alla stessa serata. Pare che alla guida ci fosse un 18enne. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino nel territorio di San Nicandro Garganico.

Incidente a San Nicandro Garganico

Secondo quanto riferito da ANSA, l’impatto sembra essere stato molto violento, tanto che i sanitari arrivati sul posto avrebbero potuto solo constatare il decesso di Giorgio Pienabarca.

L’incidente è avvenuto in via Torre Mileto, una strada provinciale a poche centinaia di metri dal centro abitato. Anche il ragazzo alla guida del veicolo, un 18enne, si trovava alla stessa festa.

Il rientro dalla festa di compleanno

Da una prima ricostruzione sembra che il 17enne si fosse incamminato per tornare a casa dopo una festa di compleanno.

La vittima non era l’unica persona in strada, con lui c’era un gruppo di amici: arrivati all’altezza di una curva, sarebbero stati travolti dall’auto.

Secondo i giornali locali, sembra che stesse andando veloce.

Pienabarca sarebbe stato travolto in pieno, mentre gli altri ragazzi sarebbero riusciti a spostarsi in tempo.

Il conducente si è fermato dopo l’impatto ed è stato proprio lui a chiamare i soccorsi.

Il commento dei sindaci

Dopo la tragedia notturna, i sindaci locali hanno voluto esprimere il proprio dolore per la perdita del giovane. Il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, ha dichiarato che ci sono giornate nelle quali il ruolo di sindaco è molto difficile. “La tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino lascia un vuoto immenso e un dolore che attraversa tutta la comunità”.

Anche il sindaco della vicina Apricena, Antonio Potenza, ha commentato la tragedia: “Sono profondamente scosso. Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere e che lasciano dentro un dolore difficile anche solo da raccontare”.

Entrambi esprimono dolore e soprattutto vicinanza alla famiglia e agli amici del giovane. Alle forze dell’ordine spetta il compito di capire le responsabilità dietro la tragica morte del giovane.