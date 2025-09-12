Ragazzo 18enne morto a Bologna inseguito in auto dalla polizia, lo schianto contro un palo in via Murri

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un ragazzo di 18 anni è morto a Bologna dopo che l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un palo in via Murri. In base alla prima ricostruzione sulla dinamica dell’incidente stradale, l’incidente fatale per il 18enne, di origini albanesi e a bordo di un veicolo poi risultato rubato, si è verificato durante un inseguimento con la Polizia.

Le prime informazioni sull’incidente in via Murri a Bologna

L’incidente stradale in cui ha perso la vita il ragazzo di 18 anni di origini albanesi è avvenuto all’alba di venerdì 12 settembre in via Murri a Bologna, all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi.

Stando alle prime informazioni riportate da Il Resto del Carlino, il diciottenne si trovava seduto sul sedile del passeggero a bordo di una Audi, poi risultata rubata.

L’incidente è avvenuto in via Murri, all’altezza di via dei Lamponi.

Alla guida c’era un connazionale della vittima, di 19 anni. L’automobile, dopo non essersi fermata all’alt della polizia, avrebbe iniziato una fuga a “folle velocità”. Poco prima dell’incrocio con via dei Lamponi, il guidatore avrebbe perso il controllo e il veicolo è salito su un marciapiede per poi schiantarsi contro un palo, carambolare su alcune auto in sosta ed esplodere in mille pezzi.

Il 18enne è morto sul colpo nell’incidente a Bologna

Il diciottenne è stato catapultato fuori dall’abitacolo in seguito allo schianto. È morto sul colpo.

Poco dopo è giunta sul luogo dell’incidente la polizia. Il diciannovenne che si trovava alla guida dell’auto è stato soccorso e affidato al personale sanitario del 118. Non è escluso che possa essere arrestato per omicidio stradale.

Via Murri è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire i rilievi del caso.

Chi sono i due ragazzi dell’incidente in via Murri a Bologna

I due ragazzi protagonisti del drammatico incidente avvenuto in via Murri a Bologna all’alba di venerdì sono ospiti di due distinte comunità per minori stranieri non accompagnati.

Una pattuglia del commissariato Santa Viola aveva intercettato l’automobile su cui erano a bordo all’altezza di via Tolmino.

La precisazione della Questura sull’incidente mortale a Bologna

La Questura, come riportato da ANSA, ha tenuto a specificare che la volante non è mai entrata in contatto con la vettura in fuga anche perché sembra che gli agenti a bordo avessero perso di vista il veicolo. La pattuglia ha poi visto l’auto incidentata all’altezza di via dei Lamponi.

Il giovane di 19 anni alla guida dell’automobile è risultato incensurato. La vittima aveva precedenti per furto e resistenza.