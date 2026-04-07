Hamza Salama morto a Crema, ucciso a sprangate in strada a San Bernardino: il presunto killer è un 17enne

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un cittadino egiziano di 20 anni, Hamza Salama, è morto a Crema dopo essere stato aggredito a sprangate e coltellate nel quartiere San Bernardino. I carabinieri hanno già identificato il presunto responsabile, un 17enne marocchino residente nella stessa zona, che sarebbe stato fermato. Le indagini in via Brescia proseguono per chiarire il movente dell’omicidio.

Hamza Salama ucciso a sprangate a Crema

Hamza Salama, 20enne di origini egiziane, è morto nella tarda serata di lunedì 6 aprile 2026 dopo essere stato brutalmente aggredito nel quartiere San Bernardino a Crema. L’episodio è avvenuto intorno alle 22:30 in via Brescia, nei pressi di una filiale bancaria, dove la vittima è stata raggiunta da una serie di colpi inferti con una spranga, armi da taglio, calci e pugni.

Nonostante l’intervento dei soccorritori della Croce Verde e l’attivazione dell’elisoccorso verso Brescia, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore a causa delle lesioni riportate.

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Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Crema, supportati dal Nucleo Investigativo e dalla Scientifica, che hanno transennato l’area per i rilievi tecnici.

Fermato il presunto killer: ha 17 anni

Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno portato in breve tempo all’identificazione del presunto responsabile dell’omicidio.

Secondo ANSA, si tratterebbe di un giovane di nazionalità marocchina di 17 anni, anch’egli residente nel quartiere. Secondo le prime informazioni fornite dalle fonti investigative, il sospettato si sarebbe dileguato immediatamente dopo l’aggressione.

I carabinieri l’avrebbero rintracciato a casa del fratello, a Sergnano, nel Cremonese, e starebbero lavorando per chiarire il movente, forse legato a un regolamento, avrebbero confidato gli investigatori ad ANSA.

LaPresse specifica che il presunto killer non avrebbe precedenti.

La Procura ha disposto l’autopsia su Hamza Salama per confermare se la causa del decesso sia legata esclusivamente alle sprangate o se i fendenti siano stati determinanti.

Le indagini delle Forze dell’Ordine

L’area di via Brescia è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire alla polizia giudiziaria di completare i rilievi scientifici necessari. I militari hanno setacciato ogni centimetro della carreggiata alla ricerca dell’arma del delitto, presumibilmente una spranga.

Le operazioni sono state coordinate dal capitano Armando Laviola e dal colonnello Massimiliano Girardi, alla presenza del sostituto procuratore Federica Cerio.

Le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della Banca Cremasca per estrapolare fotogrammi utili a confermare l’identità dell’aggressore.