Ragazzo 21enne accoltellato a Milano in via Ovada, in quattro contro uno per una rapina: è in gravi condizioni

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in strada a Milano, in via Ovada, nella notte tra martedì e mercoledì. Soccorso e trasportato in ospedale, è in gravissime condizioni. Sul caso indagano i carabinieri: secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato aggredito per una rapina da quattro persone, che lo avrebbero colpito con diversi fendenti per poi portargli via portafogli e telefono.

Ragazzo accoltellato in via Ovada a Milano

La grave aggressione è avvenuta nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre a Milano.

È avvenuto attorno alla mezzanotte in via Ovada, nella periferia sud-ovest della città, dove un giovane è stato trovato a terra in strada in una pozza di sangue. Lo riporta Ansa.

La vittima è un ragazzo di 21 anni di origine nordafricana.

21enne in gravissime condizioni

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’auto medica.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano, dove è ora ricoverato in gravissime condizioni.

Aggredito da quattro e rapinato

Sul caso hanno avviato le indagini i carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto e risalire agli aggressori.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato avvicinato da quattro persone, che lo hanno assalito e rapinato.

Prima gli aggressori lo avrebbero colpito con diversi fendenti d’arma da taglio, poi gli avrebbero portato via portafogli e telefono.

Pochi giorni fa un altro episodio analogo: un ragazzo di 19 anni era stato accoltellato e ferito gravemente da un 21enne in piazza Duomo, a quanto pare per motivi di gelosia.