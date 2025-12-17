Ragazzo 21enne accoltellato a Milano in via Ovada, in quattro contro uno per una rapina: è in gravi condizioni
Un ragazzo di 21 anni è stato aggredito e accoltellato in strada a Milano, forse per una rapina: è in ospedale in gravissime condizioni
Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in strada a Milano, in via Ovada, nella notte tra martedì e mercoledì. Soccorso e trasportato in ospedale, è in gravissime condizioni. Sul caso indagano i carabinieri: secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato aggredito per una rapina da quattro persone, che lo avrebbero colpito con diversi fendenti per poi portargli via portafogli e telefono.
- Ragazzo accoltellato in via Ovada a Milano
- 21enne in gravissime condizioni
- Aggredito da quattro e rapinato
Ragazzo accoltellato in via Ovada a Milano
La grave aggressione è avvenuta nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre a Milano.
È avvenuto attorno alla mezzanotte in via Ovada, nella periferia sud-ovest della città, dove un giovane è stato trovato a terra in strada in una pozza di sangue. Lo riporta Ansa.
L’aggressione in via Ovada a Milano, nel quartiere Barona
La vittima è un ragazzo di 21 anni di origine nordafricana.
21enne in gravissime condizioni
Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’auto medica.
Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano, dove è ora ricoverato in gravissime condizioni.
Aggredito da quattro e rapinato
Sul caso hanno avviato le indagini i carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto e risalire agli aggressori.
Stando a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato avvicinato da quattro persone, che lo hanno assalito e rapinato.
Prima gli aggressori lo avrebbero colpito con diversi fendenti d’arma da taglio, poi gli avrebbero portato via portafogli e telefono.
Pochi giorni fa un altro episodio analogo: un ragazzo di 19 anni era stato accoltellato e ferito gravemente da un 21enne in piazza Duomo, a quanto pare per motivi di gelosia.