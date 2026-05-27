Ragazzo 22enne morto a Milano dopo essere stato accoltellato alla stazione Certosa in una rissa: c'è un ferito

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso della notte una rissa è esplosa a Milano, nella zona della stazione Certosa, in via Mambretti. Nei pressi della banchina del binario una decina di persone si sono scontrate, ad avere la peggio un ragazzo di origine sudamericane di 22 anni, morto dopo essere stato accoltellato. Nella rissa sarebbe rimasto anche ferito un altro ventenne.

Sangue a Milano, violenta rissa alla stazione Certosa

Una drammatica notte di violenza si è consumata nella periferia nord-ovest di Milano dove, intorno alle ore 22:30 di martedì 26 maggio, sulla banchina del binario 6 dello scalo ferroviario della stazione Certosa è scoppiata una violenta rissa che ha visto coinvolte almeno dieci persone, quasi tutte di origine sudamericana.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle Forze dell’Ordine, come riportato anche dal Corriere della Sera, un ragazzo di ventidue anni si trovava in compagnia dei propri fratelli quando il gruppo è stato improvvisamente accerchiato dagli aggressori.

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Dalle percosse e dalle urla si è passati rapidamente alle armi bianche e, durante la colluttazione, uno dei partecipanti ha estratto un’arma da taglio e ha colpito ripetutamente il giovane, lasciandolo a terra esanime prima di dileguarsi insieme al resto dei partecipanti.

Morto un 22enne accoltellato

Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia ferroviaria e i sanitari dell’Areu 118 con due ambulanze e un’automedica.

Sulla banchina i soccorritori hanno trovato Gianluca Ibarra Silvera, cittadino italiano di 22 anni nato a Milano da genitori ecuadoriani, incosciente e in un lago di sangue. Il giovane presentava gravi ferite, tra cui un profondo fendente alla coscia sinistra.

Il personale medico ha avviato sul posto le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione, trasferendo poi d’urgenza il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, il ragazzo è deceduto intorno alle ore 2:00 della notte a causa dell’arresto cardiocircolatorio.

Caccia agli aggressori

Le indagini sull’omicidio sono state immediatamente affidate alla Polizia di Stato, che è giunta sul luogo del delitto insieme ai Carabinieri per effettuare i rilievi scientifici necessari.

Le immagini dell’accaduto

Gli agenti della Questura sono ora al lavoro per visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Un aiuto fondamentale potrebbe arrivare dalla testimonianza di un parente della vittima, rimasto ferito in modo lieve alle mani e alle gambe e trasportato in codice verde all’ospedale Sacco.

È quindi aperta la caccia al gruppo di aggressori, che secondo i primi accertamenti sarebbero fuggiti subito dopo l’aggressione salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio.