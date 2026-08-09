Ragazzo accoltellato a Eboli durante una lite, aveva fatto catcalling a una ragazza: si indaga sul gruppo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un ragazzo è stato accoltellato a Eboli a seguito di una lite scoppiata per aver fatto catcalling a una ragazza. L’aggressione è avvenuta durante la notte, nel rione Paterno del comune del Salernitano. Ad aggredire il giovane un gruppo composto dai familiari della ragazza alla quale sono stati rivolti dei commenti fuori luogo. In corso le indagini per accertare il movente e identificare i responsabili del ferimento, che non erano presenti sul posto al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Aggressione a Eboli

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto, un gruppo di persone ha aggredito un giovane colpevole di aver fatto commenti sgraditi a una ragazza.

Il ragazzo sarebbe stato accerchiato da un gruppo, forse i familiari della stessa ragazza, e accoltellato durante una lite. Secondo le prime informazioni sarebbe stato assalito da un gruppo di persone in strada, ma non è chiaro se abbiano legami con la vittima della molestia verbale.

L’episodio è accaduto nel rione Paterno del comune del Salernitano.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è stato richiesto l’intervento del 118 e dell’Asl di Salerno, ed è stata allertata l’associazione volontari per il pronto intervento.

I soccorritori giunti sul luogo dell’aggressione hanno prestato le prime cure mediche al ragazzo prima di trasferirlo all’ospedale di Eboli. Qui è stato medicato e la profonda ferita alla mano è stata suturata.

Le indagini

I carabinieri di Eboli, guidati dalla comandante Greta Gentili, hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le testimonianze. È ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni si parla proprio di un’aggressione partita da catcalling rivolto a una ragazza.

Diversi i giovani all’interno della rissa, tra i quali il ragazzo rimasto ferito e poi soccorso. Nessun altro sarebbe rimasto ferito in maniera grave e nessuno risulta in pericolo di vita.

Per i militari dell’Arma resta da chiarire il movente e identificare i responsabili del ferimento. Da capire anche il motivo per il quale nel gruppo ci fossero persone armate di coltello.