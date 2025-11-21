Ragazzo accoltellato a Milano, dopo l'aggressione la baby gang ha provato ad entrare in discoteca

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nella notte del 12 ottobre 2025, un gruppo composto da 5 giovanissimi, tra i 17 e i 18 anni, rapinò e in seguito aggredì con violenza un ragazzo, studente universitario poco più che ventenne. Il 22enne è rimasto paralizzato a vita, mentre ai suoi aggressori, subito dopo averlo accoltellato, venne voglia di andare a ballare. Tentarono di entrare in una nota discoteca di Milano, ma furono cacciati per via di un abbigliamento poco consono.

La discoteca subito dopo la violenza

Ahmed Atia, Alessandro Chiani e tre amici minorenni la notte del 12 ottobre si recarono a Milano per festeggiare il compleanno di uno di loro.

Il programma era quello di andare a ballare al Tocqueville, nota discoteca nella zona della movida di Corso Como.

Viale Montegrappa a Milano

Nel frattempo, incrociano un ragazzo, poco più che coetaneo, all’angolo tra viale Montegrappa e Via Rosales.

Gli sottraggono i pochi contanti che ha nel portafoglio e, quando lui prova a riprenderseli, lo prendono a calci, pugni, coltellate.

Dopo, così come da programma, si recarono al Tocqueville per concludere la notte di festa. Nel locale non entreranno mai, rimbalzati dal buttafuori perché vestiti male.

L’ironia sul ragazzo accoltellato

Intercettati dalle telecamere di videosorveglianza i 5 baby delinquenti vengono portati in Questura e, nella sala d’attesa, scherzano su quanto accaduto.

“Raga, però io voglio mettere la storia” si ascolta nelle intercettazioni, con il secondo che risponde: “Io anche voglio vedere il video”.

“Magari quel cog****e è ancora in coma, domani schiatta e ti danno omicidio” si preoccupa uno dei minori.

“Ma speriamo bro’, almeno non parla. – ribatte l’altro – Te non hai capito, io gli stacco tutti i cavi”.

Come sta lo studente di Milano

Mentre i suoi aggressori sono in carcere, dove forse è arrivato il pentimento, “preoccupatissimo e sconvolto” è Aita secondo il suo avvocato, la vittima è ancora in ospedale.

“È ancora in rianimazione e non sappiamo ancora come uscirà dall’ospedale” ha spiegato Luca Bernardo all’agenzia ANSA.

Il direttore della pediatria del Fatebenefratelli, ipotizza che il giovane “si troverà a gestire senza colpa una vita difficile”.

A causa delle conseguenze delle ferite riportate “è presumibile che non avrà una vita normale”.