Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Eseguito un arresto per tentato omicidio dalla Polizia di Stato a Brescia, dove un giovane di 24 anni è stato fermato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Pubblico Ministero. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è accusato di aver partecipato a una violenta aggressione avvenuta lo scorso 12 gennaio 2025 all’esterno della discoteca “NO SPACE”. L’episodio, caratterizzato da una brutalità definita “immotivata” dalle autorità, ha visto la vittima riportare lesioni gravissime e ha destato forte allarme sociale nella comunità.

Le indagini e l’arresto del presunto responsabile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fermo del 24enne di origine egiziana, nato a Brescia, è stato eseguito nel pomeriggio di ieri. Il giovane, già gravato da diversi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato individuato come presunto autore materiale della violenta aggressione avvenuta davanti alla discoteca “NO SPACE” nel centro cittadino.

La notte del 12 gennaio 2025 si è trasformata in un incubo per un gruppo di giovani che si trovavano all’esterno del locale di via Vergnano. Per motivi definiti “futili”, alcuni ragazzi hanno dapprima aggredito con spintoni e pugni un gruppo di coetanei. La situazione è rapidamente degenerata: uno dei giovani è stato colpito con una coltellata al gluteo, una bottigliata alla testa e uno storditore elettrico. La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale in prognosi riservata a causa della copiosa perdita di sangue, ha riportato lesioni gravissime che non sono ancora guarite del tutto.

Un’indagine complessa: identificati complici e altri indagati

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di individuare i presunti responsabili. Già il 25 marzo 2025 erano state eseguite quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti complici, coinvolti a vario titolo nei reati di tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravate, rissa, violenza privata, danneggiamento e porto abusivo di armi. Oltre ai quattro arrestati, risultano indagati in stato di libertà altri 20 giovani, tra cui 3 minorenni. I fatti contestati si sono verificati nella provincia di Brescia tra il 29 giugno 2024 e il 14 gennaio 2025.

Il ruolo del testimone oculare e la svolta nelle indagini

Una svolta decisiva è arrivata grazie alle dichiarazioni di un testimone oculare, che durante un’udienza presso il Tribunale di Brescia ha riconosciuto il 24enne come autore materiale dell’aggressione. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe portato sul posto il coltello utilizzato nell’attacco e avrebbe partecipato attivamente alla violenza contro la vittima.

Il presunto responsabile è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile nel centro cittadino. Dopo la redazione degli atti di rito, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione”, dove rimane a disposizione della Procura della Repubblica.

Le parole del Questore: “Episodio gravissimo e immotivato”

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato la gravità dell’episodio, definendolo “un gravissimo episodio criminale, connotato da particolare, immotivata violenza, che solo per un caso fortuito non ha avuto ben più tragiche conseguenze”. Sartori ha inoltre evidenziato come la rapidità e l’efficacia delle indagini e delle misure cautelari adottate rappresentino uno strumento fondamentale per prevenire la reiterazione di reati così gravi e per garantire la sicurezza e la legalità nella provincia.

IPA