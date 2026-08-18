Ragazzo con disabilità perseguitato e preso a sassate nel Foggiano, gli insulti e le telefonate anonime

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Un ragazzo con disabilità di 25 anni è stato preso a sassate nel Foggiano, a San Giovanni Rotondo, da un gruppo di giovani tra i 14 e i 18 anni. Vittima di una persecuzione fino all’aggressione fisica, è finito in ospedale con il naso fratturato. I genitori hanno denunciato atti contro il figlio da parte del branco che andavano avanti da settimane tra insulti e telefonate anonime.

Il ragazzo preso a sassate

L’aggressione fisica al 25enne con disabilità sarebbe avvenuta quando il gruppo di giovani si è presentato, per l’ennesima volta, sotto casa sua.

I ragazzini tra i 14 e 18 anni avrebbero citofonato e rivolto alla vittima insulti legati alla sua disabilità.

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Quando il ragazzo è sceso in strada per affrontarli, il gruppo ha iniziato a lanciargli contro delle pietre, colpendolo al volto e provocandogli una frattura del naso.

È stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale, dove è stato medicato. Gli investigatori stanno ora cercando di identificare i responsabili.

Gli atti persecutori del gruppo contro il 25enne

Il ragazzo sarebbe stato vittima di una vera e propria persecuzione iniziata alcune settimane prima dell’aggressione fisica.

Secondo la ricostruzione della famiglia e del suo avvocato, Francesco Pio Leonardo Urbano, le molestie sarebbero iniziate tra giugno e luglio.

Il branco di ragazzini si sarebbe presentato più volte sotto casa del ragazzo, lanciando pietre contro la finestra della sua camera e chiamandolo sul cellulare con numeri anonimi. In un mese sarebbero state circa 70 le telefonate persecutorie.

“Abbiamo presentato denuncia fin dal primo episodio. La vittima non conosce gli aggressori. Non sa chi siano. L’ultimo episodio è relativo all’aggressione fisica”, ha spiegato all’Ansa il legale.

Le indagine per rintracciare gli aggressori

La famiglia aveva già presentato una denuncia dopo i primi episodi di molestie e ora i carabinieri stanno cercando di identificare i responsabili.

Il legale ha escluso che si possa parlare di semplici “bravate” e ha definito quanto accaduto “veri e propri atti persecutori”.

“È un ragazzo perbene come la sua famiglia. Ha tanti amici, ride e scherza. Quanto sta accadendo è inspiegabile. Confidiamo nel lavoro di forze dell’ordine e magistratura”, ha affermato Urbano che ha sottolineato quanto la situazione stia “rendendo difficile la vita della vittima e dei suoi familiari”.

Come riporta Foggia Today, dopo le offese e i tormenti, agli inizi di giugno la situazione è degenerata in atti di disturbo compiuti in piena notte, dalle 2 alle 3, contro l’abitazione del 25enne, i cui genitori si sono visti costretti a staccare il citofono.

La baby gang avrebbe quindi cominciato a far squillare il telefono del ragazzo e sempre di notte avrebbe iniziato a lanciare pietre contro la finestra della camera del 25enne.

Nella notte tra il 5 e il 6 agosto, il giovane è sceso in strada nel tentativo di individuare i responsabili ed è stato colpito da pietre riportando trauma cranico non commotivo, frattura delle ossa nasali e contusione alla caviglia sinistra.