Ragazzo di 15 anni morto suicida, la lettera del fratello a Valditara: “Si è ucciso per colpa dei bulli"

Paolo è morto suicida ad appena 15 anni. Frequentava il liceo nel comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, dove viveva con la sua famiglia. L’11 settembre del 2025 si è tolto la vita impiccandosi nella sua cameretta con la corda di una trottola. Paolo era vittima di bullismo. “Lo perseguitavano” denuncia il fratello Ivan Roberto in una lettera indirizzata al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, alla premier Giorgia Meloni e a Papa Leone XIV.

Paolo, morto suicida a 15 anni

Mancavano pochi giorni all’inizio del nuovo anno scolastico quando Paolo ha deciso di togliersi la vita.

Il 15enne è stato trovato morto nella propria cameretta nella mattina di giovedì 11 settembre. Si è impiccato con la corda di un giocattolo.

ANSA Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara

Viveva a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, assieme ai genitori e al fratello maggiore.

Andava bene a scuola, suonava il basso e la batteria e nel tempo libero amava andare a pesca assieme al papà.

La lettera del fratello: “Si è ucciso per bullismo”

Fin dalle elementari, Paolo è stato preso di mira dai compagni, vittima di scherzi e prese in giro sfociate nel corso degli anni in veri atti di bullismo.

Lo racconta il fratello Ivan Roberto in una lettera di denuncia indirizzata a Giuseppe Valditara, Giorgia Meloni e a Papa Leone XIV.

“Questa tragedia non rappresenta un caso isolato. – scrive -. Numerosi altri ragazzi hanno trovato la morte per le stesse ragioni”.

Casi, che il ragazzo definisce lucidamente “un fallimento” della “intera società”.

Il fratello di Paolo chiede “provvedimenti concreti e incisivi” contro il bullismo e la promozione di “una cultura della prevenzione, della responsabilità e del rispetto”.

Le indagini e la risposta del ministro Valditara

Sentito dall’agenzia ANSA, Giuseppe Valditara ha risposto alla missiva esprimendo “grande dolore e vicinanza alla famiglia”.

Il ministro dell’Istruzione informa di aver predisposto ispezioni negli istituti scolastici frequentati dal ragazzo.

Le ispezioni hanno il fine di comprendere se fossero state attivate le misure previste dalla legge 70/2024 contro il bullismo.

Per la scuola e i docenti vige l’obbligo di chiamare i genitori dei ragazzi autori di bullismo e attivare le necessarie attività educative, denunciando alle autorità nei casi più gravi e reiterati.

La Procura di Cassino ha intanto avviato un’inchiesta, l’ipotesi di reato è di istigazione al suicidio.

Sono stati sequestrati i telefonini di Paolo e di alcuni compagni di scuola, per vagliare i messaggi e ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo.