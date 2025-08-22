Ragazzo di 15 anni muore schiacciato da un trattore a Ragusa, Andrea Passalacqua era nell'azienda di famiglia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un ragazzo di soli 15 anni, Andrea Passalacqua, è morto in un incidente agricolo nelle campagne di Ragusa, nell’azienda di famiglia. Il giovane studente sarebbe rimasto vittima di una manovra errata di un trattore, restando schiacciato dal mezzo. Inutili gli interventi del 118 e dell’elisoccorso. Sul caso indaga la magistratura.

Il drammatico incidente si è verificato venerdì 22 agosto: un ragazzo di 15 anni ha perso la vita all’interno di un’azienda agricola situata tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi.

Le circostanze esatte della tragedia sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato rinvenuto privo di sensi nei pressi della stalla, circostanza che ha spinto ad allertare subito i soccorsi.

L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi

Un’ambulanza del 118 è giunta immediatamente sul posto e, viste le gravissime condizioni del ragazzo, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo, quando l’elicottero è arrivato, non vi era già più nulla da fare.

A seguire, sul luogo del dramma sono sopraggiunti anche i carabinieri insieme al magistrato di turno, incaricato di coordinare le indagini e di stabilire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’incidente con il trattore

La vittima si chiamava Andrea Passalacqua, e si tratta del figlio del titolare dell’azienda agricola dove si è consumata la tragedia. Era uno studente dell’istituto Fabio Besta di Ragusa.

Dalle prime ipotesi, sembra che una manovra sbagliata di un trattore sia stata fatale, ma rimane ancora da chiarire chi fosse alla guida del mezzo al momento dell’incidente. La magistratura sta indagando per accertare ogni dettaglio.

Il cordoglio del sindaco

Intanto la città si stringe intorno alla famiglia del ragazzo. Il sindaco Peppe Cassì, attraverso un messaggio diffuso su Facebook, ha espresso il proprio cordoglio.

“La terribile notizia della morte di un ragazzo di 15 anni, Andrea Passalacqua, studente del Fabio Besta di Ragusa, schiacciato da un trattore nella azienda agricola di famiglia alle porte della città lascia sgomenta tutta la nostra comunità” ha scritto il sindaco. “Alla sua famiglia e agli amici il cordoglio e la vicinanza mia e di tutti i ragusani”.

Incidenti sul lavoro in Sicilia nel 2025

Nel 2025 l’isola ha registrato un aumento degli infortuni mortali: nei primi quattro mesi le denunce con esito fatale sono state 22 contro le 13 del 2024 (+70%), secondo i dati Inail riportati dall’Ansa.

Nel primo semestre le morti sul lavoro salgono a 43 (41 nello stesso periodo 2024, +4,9%); il 17% degli infortuni denunciati avviene nel tragitto casa-lavoro, evidenziando il peso degli eventi “in itinere”.