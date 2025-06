Ragazzo in monopattino morto a Milano dopo un incidente in via Melzi d'Eril, conducente dell'auto era ubriaco

Tragico incidente a Milano. Nella notte, un ragazzo di 20 anni è morto. Il giovane era alla guida del suo monopattino elettrico quando in via Melzi d’Eril, all’angolo di corso Sempione, si è scontrato con una vettura al volante della quale si trovava un uomo di 51 anni, risultato positivo all’alcol test. L’impatto è stato fatale. Il 20enne è stato sbalzato per diversi metri finendo contro il cordolo dello spartitraffico. Soccorso d’urgenza e portato in ospedale, è deceduto nel nosocomio per i gravi traumi riportati.

Milano, incidente tra auto e monopattino in via Melzi d’Eril: 20enne morto

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si è verificata a notte fonda, poco dopo le ore 3. Il 20enne a bordo del monopattino è stato urtato da un’auto dopo essere giunto all’incrocio tra via Melzi d’Eril e corso Sempione dove era attivo un semaforo lampeggiante.

L’impatto sarebbe stato violento. Il giovane viveva a Cinisello. Sul posto è stato trovato un casco. In soccorso del ragazzo, come riferito dal quotidiano Il Giorno, è intervenuta un’ambulanza che in quel momento era impegnata in un altro servizio.

Il personale presente sul mezzo ospedaliero ha avvistato la sagoma del 20enne a terra e immediatamente gli ha prestato i primi soccorsi per poi portarlo urgentemente all’ospedale di Niguarda.

I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al ragazzo. Purtroppo, ogni tentativo è risultato vano e non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Troppo gravi le lesioni riportate dal giovane nell’incidente.

Accertamenti e rilievi

La Polizia locale, a cui sono stati affidati i rilievi e gli accertamenti, si è subito messa al lavoro per fare totale chiarezza sulla dinamica del dramma.

Quasi certamente sarà cruciale, per risalire ai dettagli di ciò che è accaduto, il racconto dell’automobilista 51enne al volante della vettura che ha impattato il monopattino. L’uomo, sempre stando alle prime ricostruzioni, non avrebbe riportato gravi traumi nell’incidente.

Il conducente dell’auto positivo all’alcol test

Secondo quanto riporto da ANSA, l’uomo al volante dell’auto sarebbe risultato ubriaco, trovato positivo all‘alcol test: 1,24g/l, tre volte il limite consentito.

Il 51enne sarebbe invece risultato negativo al test antidroga.

Il precedente dello scorso maggio

Poco più di un mese fa, si è verificata un’altra tragedia simile a Milano: un uomo di origine egiziana è morto nel pomeriggio di giovedì 15 maggio a Rho. La vittima, residente in città, è stata travolta da un camion mentre era alla guida di un monopattino elettrico.

L’incidente è avvenuto in via Risorgimento, all’intersezione con via De Gasperi, nella frazione Mazzo del comune dell’hinterland di Milano.