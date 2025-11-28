Ragazzo investito a Roma dalla Metro B alla stazione di Garbatella, ricoverato in codice rosso al San Camillo

Un ragazzo è stato investito dal treno della metro linea B di Roma, all’altezza della stazione Garbatella, venerdì 28 novembre. Secondo RomaToday, il giovane sarebbe stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Camillo e intubato. A 200 metri dalla banchina, sono intervenuti i vigili del fuoco, il carro sollevamenti e il capo turno provinciale per soccorrere rapidamente il ragazzo. La linea tra Castro Pretonio ed Eur Magliana è stata sospesa, in entrambe le direzioni, per circa un’ora. Il servizio è stato ripristinato alle 12.30 del 28 novembre. Si indaga sulla dinamica dell’incidente.

La ricostruzione

Come riferito da una nota ufficiale dei Vigili del Fuoco, l’allarme sarebbe scattato intorno alle 11 del 28 novembre.

Allertata la centralina di Roma, sono state attivate le squadre 7/A di Ostiense e 11/A dell’Eur.

ANSA I soccorsi dei Vigili del fuoco al ragazzo trovato sui binari della stazione Garbatella della metro della Linea B di Roma

Secondo quanto riportato da CastelliNotizie, in base ad una primissima ricostruzione, l’intervento di primo soccorso sarebbe avvenuto direttamente sui binari.

Nello specifico, a circa 200 metri dalla banchina della stazione Garbatella della Linea B della metropolitana della Capitale.

Il giovane sarebbe rimasto incastrato su quei binari, subito dopo l’impatto.

Il ragazzo, investito dal treno della metro a Roma, è stato liberato e stabilizzato sul posto.

Successivamente, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Camillo.

L’incidente è avvenuto il 28 novembre, nel giorno dello sciopero nazionale, che ha coinvolto, anche, i trasporti.

Le ipotesi sul ragazzo investito dalla metro a Roma

Secondo quanto riportato da OstiaTV, gli inquirenti starebbero avviando gli accertamenti del caso.

In particolare, sarebbero già state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Nessuna ipotesi è stata esclusa al momento.

Le analisi dei filmati ed eventuali testimonianze potrebbero chiarire se si tratta di un tentativo di suicidio.

Sempre secondo OstiaTV, le condizioni di salute del ragazzo sarebbero critiche ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il precedente

Un precedente sulla linea B della metropolitana di Roma è avvenuto il 2 settembre 2025.

Un ragazzo di 22 anni, figlio del presidente del Tribunale di Tempio Pausania, Marco Contu, era stato trovato morto dopo essere finito sotto un vagone di un convoglio.