Ragazzo investito e ucciso dal consulente di Musk, rabbia del padre contro Andrea Stroppa: "Non ci chiamati"

Il padre di Mirco Garofano ha detto di non aver ricevuto neanche una chiamata da Andrea Stroppa, il consulente di Elon Musk che ha travolto e ucciso il 18enne. Il 32enne è indagato con l’accusa di omicidio stradale per l’incidente avvenuto il 31 gennaio. “Sono trascorsi quindici giorni e Andrea Stroppa ancora non ci ha chiamato per chiedere scusa, o almeno mostrare di essere dispiaciuto. Totale silenzio”, è lo sfogo del genitore della vittima.

Il padre del ragazzo investito e ucciso

Giuseppe Garofano, il padre di Mirco, ha parlato con il Corriere della Sera esprimendo una certa delusione per il comportamento di Andrea Stroppa che ha investito e ucciso il figlio.

“Almeno una telefonata per farci le condoglianze sarebbe stata un segnale di rispetto per il dolore di una famiglia. Solo il suo legale ha telefonato”, ha detto Giuseppe.

ANSA

Poi il genitore ha sottolineato che il figlio “era un ragazzo accorto, prudente. Non era un giovane avventato. Avrà guardato prima di attraversare”.

L’uomo ha anche aggiunto che la madre di Mirco, dopo la morte del figlio, “non parla più“.

I dubbi del padre di Mirco

Gli inquirenti stanno cercando di capire se il 18enne sia passato sulle strisce pedonali con il rosso. Ma a questo dubbio, Giuseppe Garofano ha replicato spiegando che “il dovere di ogni guidatore è rallentare quando si è in prossimità delle strisce. Che sia verde o rosso. Un’automobilista deve accertarsi che nessuno stia attraversando la strada. Questo a mio parare non è successo”.

L’uomo ha aggiunto che il figlio “è stato trovato a grande distanza dal punto dove è avvenuto l’impatto” e ciò fa sorgere l’ipotesi che Andrea Stroppa potesse procedere a velocità elevata su una strada dove “in tanti corrono senza prestare attenzione”.

Il signor Giuseppe ha detto di essere sicuro che Mirco abbia attraversato “con prudenza, guardando a destra e sinistra” perché il figlio conosceva bene i pericoli di quella strada.

Le passioni di Mirco Garofano

Il padre del 18enne ha raccontato che il figlio studiava a Velletri per diventare parrucchiere.

“Amava giocare alla play. Era pieno di amici. A casa portava sempre tanta gioia”, ha affermato.

“La nostra è una famiglia allargata. Mirco aveva altri tre fratelli. Io e la madre di Mirko – ha aggiunto – abbiamo preso strade diverse. La vita va avanti. Ma ci tengo a rimarcare un particolare. Mio figlio, quando andava a Roma, poi tornava a casa in serata. Non faceva le ore piccole. Era giudizioso”.