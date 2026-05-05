Ragazzo morto a Venezia dopo essere finito in un canale di San Polo, due giovani hanno provato a salvarlo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un ragazzo di 25 anni di origine magrebina è morto annegato dopo essere caduto in un canale di Venezia, nel sestiere di San Polo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle ore 5.30. Due giovani polacchi, nel vedere il 25enne in difficoltà, prima dell’arrivo dei soccorsi, si sono tuffati in acqua, provando a salvarlo.

Venezia, ragazzo muore annegato in un canale di San Polo

Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale.

Alle 7.15 circa di martedì 5 maggio i sommozzatori hanno rintracciato e recuperato il corpo, nelle acque antistanti la caserma della guardia di finanza di Campo San Polo. Presenti sul posto i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118.

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Non è ancora chiara la dinamica della vicenda, sulla quale sono in corso approfondimenti da parte dei militari che operano sul posto.

Le prime ricostruzioni

Le prime ricostruzioni hanno parlato di due amici della vittima sopravvissuti. Come riferito da VeneziaToday, invece, l’uomo deceduto non avrebbe avuto alcun legame con i due polacchi. Questi sarebbero intervenuti dopo aver visto che stava annegando.

La guardia di finanza, che sta lavorando al caso, sta analizzando le immagini di videosorveglianza della propria caserma, che puntano proprio sul luogo in cui è deceduto il ragazzo a Venezia.

A un primo esame, sul corpo del 25enne non sono stati trovati segni di percosse e violenze. L’uomo sarebbe precipitato in acqua dopo essere scivolato probabilmente o dopo aver perso l’equilibrio.

Non essendo stato in grado di rimanere a galla, ha cominciato a gridare e a chiedere aiuto. A quel punto l’avrebbero notato i due polacchi. I loro sforzi per salvarlo sono però risultati vani.

La vittima vestita e priva di documenti

Il 25enne, quando è caduto nel canale, era vestito e privo di documenti. I due giovani polacchi sono stati sentiti dalle forze dell’ordine per avere informazioni su quanto accaduto.

Inizialmente il dialogo con i militari non sarebbe stato semplice in quanto i due parlerebbero soltanto la loro lingua.