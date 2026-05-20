Ragazzo morto dopo gelato, il punto di Matteo Bassetti: "Un conto è l'intolleranza, un'allergia vera uccide"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il caso del sedicenne Adriano D’Orsi morto a Casoria (Napoli) dopo aver mangiato un gelato continua a far discutere gli esperti. Mentre la Procura ha disposto autopsia e analisi sui campioni sequestrati nel locale, ci si concentra sulle ipotesi di intolleranza e allergia. Due fenomeni, come ha ricordato l’infettivologo Matteo Bassetti, distinti e separati. “Un conto è essere intolleranti, che al massimo ti viene un mal di pancia e la diarrea, puoi vomitare. Mentre un’allergia vera uccide”.

Cosa ha detto Bassetti sul caso di Adriano D’Orsi a Casoria

Intervenendo a La Vita in Diretta, il medico ha subito sottolineato che la vera risposta sul caso di Adriano D’Orsi la potrà dare solo l’autopsia. Nel frattempo, è però necessario “fare cultura a tutti i livelli”.

Ciò che per ora si sa con certezza è che il ragazzo soffriva di un’allergia alle proteine del latte ed era molto attento a ciò che mangiava, come ha raccontato la madre Antonietta. Per di più, frequentava spesso quella gelateria di Casoria.

Per rispondere alla domanda sul possibile effetto letale di una paletta contaminata, Matteo Bassetti sottolinea la necessità di “alzare l’asticella a livello di educazione alimentare e di preparazione dei cibi”.

L’infettivologo ha citato il caso similare di Sofia Di Vico, la 15enne giocatrice di basket allergica alle proteine del latte morta per shock anafilattico dopo una cena con le compagne di squadra a Ostia (Roma).

“In quel caso probabilmente erano state contaminate le pentole in cui è stato cucinato qualcosa, e questo denota una leggerezza”. E ribadisce: “Un’intolleranza e un’intolleranza sono due mondi molto diversi uno dall’altro”.

La differenza tra intolleranza e allergia

Allo scopo di sgombrare il dibattito dalla superficialità e dalla confusione sui termini, Bassetti passa a spiegare la differenza concreta tra intolleranza e allergia.

“Spesso le persone non capiscono qual è la differenza. Un conto è essere intolleranti, che al massimo ti viene un mal di pancia e puoi avere la diarrea e puoi vomitare. Pa tutto poi si risolve. Un’allergia vera uccide”.

A livello medico, l’allergia rappresenta una reazione anomala e immediata del sistema immunitario, che riconosce una sostanza innocua come una grave minaccia, portando a conseguenze anche gravi come lo shock anafilattico.

L’intolleranza riguarda invece un problema dell’apparato digerente o metabolico, come ad esempio la mancanza di un enzima. Si tratta di una condizione legata alle dosi assunte e provoca solitamente disturbi intestinali a distanza di ore.

La questione del cortisone a portata di mano

Il ragazzo era solito prendere il cortisone, ha raccontato la madre. Il conduttore allora chiede a Bassetti se, avendo avuto il farmaco a portata di mano, Adriano si sarebbe potuto salvare.

“Col senno del poi, tutti sono capaci”, sentenzia l’esperto, che però parla di un altro rimedio. “L’adrenalina pronta, quella che viene fatta sotto cute, è quella che in genere può cambiare molto radicalmente la storia. Perché il cortisone è un po’ più lento nella sua azione”.

Pur essendo un farmaco che serve nelle reazioni allergiche, il cortisone avrebbe potuto comunque non essere efficace. “Anche questo è un tema. Ci vuole un accesso a questi farmaci anche più facile oggi“, dichiara Bassetti.