Ragazzo morto nell’incidente ad Arco Felice vicino Napoli, grave l’amico sullo scooter: erano diretti a scuola
Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale ad Arco Felice, vicino Napoli, mentre andava a scuola in scooter: grave un suo amico 17enne
Un ragazzo di 16 anni è morto e il suo amico 17enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ad Arco Felice, vicino Napoli. I due si stavano recando a scuola in scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati con un’automobile.
Incidente ad Arco Felice vicino Napoli, muore 16enne: cos’è successo
L’incidente stradale fatale per il 16enne è avvenuto nella mattinata di lunedì 15 dicembre in via Fasano, nei pressi della rotatoria che porta al parcheggio ex Sofer, ad Arco Felice, Pozzuoli, nella provincia di Napoli.
In base alla ricostruzione dei fatti riportata da Il Mattino, il ragazzo si stava recando all’istituto scolastico Pareto di Arco Felice in scooter assieme a un suo amico di 17 anni, quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è scontrato con un’automobile.
Sul luogo del sinistro, oltre al personale del 118, si è recata la Polizia Municipale di Pozzuoli, allo scopo di avviare le indagini di rito e accertare le eventuali responsabilità.
Come sta il 17enne ferito nell’incidente ad Arco Felice
Il personale medico giunto sul luogo dell’incidente ad Arco Felice ha tentato invano di rianimare il ragazzo di 16 anni, residente a Marano.
Il suo amico diciassettenne è stato trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Presenta ferite su tutto il corpo ed è grave.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.