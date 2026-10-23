Ragazzo salvato all'alba dalla polizia su un pontile a Torre Mozza vicino a Lecce dopo l'allarme dei genitori
Rintracciato a Torre Mozza dopo un messaggio alla fidanzata, un giovane è stato fermato dagli agenti e affidato ai sanitari.
Un messaggio alla fidanzata, l’allarme dei genitori e una notte intera di ricerche. A Torre Mozza, marina di Ugento vicino a Lecce, quattro agenti della Polizia hanno rintracciato all’alba un ragazzo che aveva annunciato di voler compiere un gesto estremo, raggiungendolo su un pontile appena in tempo. Ora è affidato alle cure dei medici.
Torre Mozza, l’allarme dei genitori e la notte di ricerche
Come riporta la Polizia di Stato, la richiesta d’aiuto è arrivata in tarda serata alla sala operativa della Questura di Lecce.
Il ragazzo aveva scritto alla fidanzata di voler compiere un gesto estremo.
Salvatore, Angelo, Antonio e Davide, agenti delle volanti del Commissariato di Taurisano, si sono messi subito a cercarlo.
Verso le 5 del mattino, con l’aiuto della Centrale operativa, sono riusciti a mettersi in contatto con lui attraverso la ragazza.
Grazie a pochi brevi scambi hanno individuato la sua posizione.
Il salvataggio sul pontile all’alba
Vicino a un corso d’acqua gli agenti hanno trovato la sua auto, aperta. Poco distante, su un pontile, c’era il ragazzo.
I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, mettendolo al sicuro. Il giovane è stato poi affidato ai sanitari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.