Ragazzo salvato all'alba dalla polizia su un pontile a Torre Mozza vicino a Lecce dopo l'allarme dei genitori

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un messaggio alla fidanzata, l’allarme dei genitori e una notte intera di ricerche. A Torre Mozza, marina di Ugento vicino a Lecce, quattro agenti della Polizia hanno rintracciato all’alba un ragazzo che aveva annunciato di voler compiere un gesto estremo, raggiungendolo su un pontile appena in tempo. Ora è affidato alle cure dei medici.

Torre Mozza, l’allarme dei genitori e la notte di ricerche

Come riporta la Polizia di Stato, la richiesta d’aiuto è arrivata in tarda serata alla sala operativa della Questura di Lecce.

Il ragazzo aveva scritto alla fidanzata di voler compiere un gesto estremo.

Salvatore, Angelo, Antonio e Davide, agenti delle volanti del Commissariato di Taurisano, si sono messi subito a cercarlo.

Verso le 5 del mattino, con l’aiuto della Centrale operativa, sono riusciti a mettersi in contatto con lui attraverso la ragazza.

Grazie a pochi brevi scambi hanno individuato la sua posizione.

Il salvataggio sul pontile all’alba

Vicino a un corso d’acqua gli agenti hanno trovato la sua auto, aperta. Poco distante, su un pontile, c’era il ragazzo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, mettendolo al sicuro. Il giovane è stato poi affidato ai sanitari.

IPA