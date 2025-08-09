Ragazzo scivola dal gommone a Mondello e muore colpito dall'elica, scena orribile vista dagli amici sotto choc

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma a Palermo. Un ventenne è morto nel pomeriggio dopo essere scivolato in mare da un gommone in navigazione e aver impattato contro l’elica dello stesso mezzo nautico. Il giovane ha riportato gravi lesioni a una gamba e alla pancia. È riuscito ad arrivare in fin di vita alla banchina di fronte alla piazza di Mondello dove è stato soccorso dal 118 allertato dai suoi amici sotto choc. Il personale sanitario ha tentato di salvarlo in tutti i modi, senza purtroppo riuscirci. Ad assistere al dramma un capannello di persone, anche loro scioccate per quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento…