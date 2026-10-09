Ragazzo si accascia sul bus a Modena, soccorso da Domenico Berardi: ne aveva già aiutato uno caduto in bici

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi si è reso protagonista di un nuovo gesto di solidarietà a Modena, soccorrendo un ragazzo colto da un malore improvviso a bordo di un bus. Il calciatore si trovava a pranzo in un ristorante vicino quando, avvertito dell’emergenza, si è precipitato sul posto insieme alla moglie Francesca Fantuzzi, qualificata per le manovre di primo soccorso.

Paura a Modena, un ragazzo si accascia sul bus

Come riportato dal Resto del Carlino, attimi di grande apprensione si sono vissuti poco dopo le ore 13 di mercoledì 7 ottobre in viale Amendola, a Modena, quando un giovane studente si è sentito male ed è stramazzato a terra lungo la corsia centrale di un autobus scolastico in transito.

Notata la gravità della situazione, il conducente del mezzo ha bloccato immediatamente la corsa e ha fatto scendere tutti i passeggeri per facilitare le operazioni di soccorso, mentre attorno al veicolo si creava rapidamente un clima concitato.

Instagram Domenico Berardi

Notata la scena dal vicino ristorante “Bollicine”, l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi e la moglie Francesca Fantuzzi si sono precipitati all’esterno senza un attimo di esitazione per prestare le prime cure al giovane prima dell’arrivo dei sanitari.

L’arrivo dei soccorsi

L’intervento tempestivo della coppia si è rivelato fondamentale per gestire la crisi e restituire tranquillità al giovane in attesa dell’ambulanza.

Francesca Fantuzzi, in possesso del patentino Dae e dell’attestato per il primo intervento sanitario, si è subito accertata delle condizioni del giovane valutandone i parametri vitali, mentre il marito gli è rimasto costantemente a fianco confortandolo.

All’arrivo dell’equipaggio del 118, lo studente è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, fortunatamente senza riportare conseguenze gravi. L’episodio è stato rivelato dal titolare del locale, che ha evidenziato la prontezza e il senso civico dimostrati dal calciatore e da sua moglie

Il precedente estivo: quando Domenico Berardi aiutò il ciclista ferito

Per il capitano del Sassuolo non si tratta del primo intervento di questo tipo a favore di chi si trova in difficoltà.

Già a metà giugno, mentre si trovava in vacanza a Forte dei Marmi, il campione d’Europa si era distinto per un gesto analogo lungo la pista ciclabile del lungomare.

In quell’occasione, un lavoratore era caduto rovinosamente dalla bicicletta rimanendo a terra insanguinato mentre i passanti sfilavano indifferenti; Berardi fu l’unico a fermarsi immediatamente, attirando l’attenzione dei presenti, chiamando i soccorsi della Croce Verde e sostenendo il ferito fino all’arrivo del personale medico.