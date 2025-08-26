Ragazzo straniero bloccato da 10 poliziotti a Bologna, il video impressionante e lo scontro politico sul taser

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Via Marconi, centro di Bologna, tarda mattinata. Un giovane straniero va fuori di sé dopo che un agente della polizia municipale gli ha spruzzato spray urticante. Un’azione effettuata dopo che il ragazzo si era scagliato contro l’auto dei vigili spaccando i due specchietti retrovisori. Per placarlo ci sono voluti una decina di poliziotti e militari dell’esercito che hanno bloccato l’uomo a terra. Una scena che ha lasciato esterrefatti i cittadini presenti.

Bologna, giovane straniero bloccato a terra da dieci agenti: il video

Nel video emerso sulla vicenda e pubblicato dall’ANSA, si vedono gli agenti avvicinarsi al ragazzo che, ad un certo punto, comincia ad agitarsi. Per bloccarlo ci sono voluti circa dieci poliziotti. L’episodio è avvenuto intorno alle 11:30 di martedì 26 agosto.

Un’azione “a tutela della sicurezza dei cittadini”, ha spiegato l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid.

ANSA Un frame del ‘placcaggio’ avvenuto a Bologna

Il giovane fermato è stato arrestato: aveva con sé coltelli e droga

Dopo essere stato bloccato, il giovane straniero è stato portato al comando dei vigili e arrestato. Con sé, rende noto il Comune, aveva due coltelli e droga.

Secondo quanto ricostruito dall’amministrazione comunale, alcuni agenti della polizia municipale stavano percorrendo in auto via Marconi, quando hanno udito delle grida.

Immediatamente hanno visto il ragazzo che, in mezzo alla strada, inveiva contro alcune persone alla fermata dell’autobus.

“La pattuglia ha invertito il senso di marcia e si è avvicinata al ragazzo – fa sapere il Comune – dicendogli di portarsi a lato e di non stare in mezzo alla strada. Il ragazzo ha urlato contro la pattuglia e si è avventato contro l’auto di servizio”.

La situazione è poi ulteriormente degenerata. I vigili sono usciti dall’auto. Il ragazzo avrebbe cercato di colpire uno di loro. L’agente ha quindi estratto lo spray al peperoncino, usandolo contro il giovane.

“Il ragazzo si è gettato al suolo urlando e denudandosi”, ha reso noto sempre il Comune, anche se, come testimonia il video, indossava ancora tutti i vestiti, con tanto di felpa, quando è stato bloccato.

“Sono state costrette ad intervenire in ausilio altre pattuglie – hanno riferito ancora dall’amministrazione comunale – che hanno provato a bloccarlo, ma il ragazzo scalciava e si dimenava come una furia, e non riuscivano ad apporgli le manette. In ausilio è intervenuta anche una coppia di militari”.

Il giovane è rimasto ‘placcato’ a terra un paio di minuti, mentre una vigilessa ha portato sul posto un cane della cinofila che ha ispezionato il ragazzo che è alla fine stato ammanettato e portato al comando di via Ferrari.

La polizia locale, ha aggiunto l’assessora Madrid, “ha scongiurato un concreto rischio per la sicurezza delle persone”.

Scontro politico sul taser tra FdI e la coalizione del sindaco Lepore

Sul caso nel frattempo è già nata una polemica a sfondo politico. Fratelli d’Italia spinge per dotare di taser i vigili, una visione che però non è condivisa dalla coalizione che a Bologna sostiene il sindaco Pd Matteo Lepore.

Per l’europarlamentare di FdI Stefano Cavedagna, Bologna è “allo sbando” e invita a dotare i vigili di taser. Pronta la replica della Coalizione civica che sostiene Matteo Lepore.

Il capogruppo in consiglio comunale a Bologna Dejton Begajche ha sostenuto che il taser non riduce l’utilizzo della pistola: “Siamo sempre stati contrari al taser e una maggioranza con noi presenti non darà mai questa arma alla Polizia Locale. Una valutazione condivisa con il sindaco e l’assessora Madrid”.