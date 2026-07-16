Ragazzo torturato e sequestrato a Roma in un B&b tra i 3 arrestati un cantante che ha vinto Area Sanremo 2025

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

I carabinieri hanno arrestato tre persone per aver sequestrato, picchiato e umiliato un ragazzo per circa due ore all’interno di un bed and breakfast nel quartiere Trastevere, a Roma. Per i responsabili è scattata la custodia cautelare agli arresti domiciliari, mentre a un quarto indagato è stato notificato l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Tra gli arrestati figura anche un cantante di 25 anni, noto per essere stato tra i dieci vincitori di Area Sanremo 2025.

Cosa è successo nel B&B di Trastevere

I fatti contestati risalgono all’ottobre 2025 e si sono verificati all’interno di un B&B di vicolo del Bologna, nel cuore del quartiere Trastevere.

Secondo la ricostruzione delineata nell’ordinanza cautelare, la vittima sarebbe stata attirata nella struttura con un pretesto da una ragazza, oggi iscritta nel registro degli indagati.

Una volta entrato nella stanza, al giovane sarebbe stato chiesto di registrare un messaggio vocale. Il piano dei responsabili ha iniziato a prendere quindi forma: l’audio a quel punto è stato immediatamente inoltrato al fidanzato della donna.

Pochi istanti dopo, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, nella camera sono entrati tre giovani che hanno chiuso la porta con il chiavistello, impedendo alla vittima di allontanarsi. Da lì è partita l’aggressione durata circa due ore.

Le accuse: sequestro, tortura e rapina aggravata

Stando agli atti dell’inchiesta, durante il sequestro il giovane è stato ripetutamente colpito con pugni, calci e con una catena. Le violenze fisiche sono state accompagnate anche da umiliazioni e insulti.

Le accuse, formulate in questa fase delle indagini dalla Procura di Roma e accolte dal giudice per le indagini preliminari, sono particolarmente pesanti: sequestro di persona, tortura e rapina aggravata.

Secondo gli investigatori, il movente dell’aggressione sarebbe legato a una vicenda sentimentale e a una donna contesa. Dopo avergli versato addosso della birra, gli indagati hanno costretto il ragazzo torturato a pulire il pavimento.

Nel corso dell’aggressione gli indagati si sono inoltre impossessati del cellulare del malcapitato per controllarne il contenuto e, prima di lasciarlo andare, gli avrebbero rubato anche 15 euro che aveva con sé.

Il giovane è poi riuscito a fuggire soltanto approfittando di un momento favorevole, aprendo la porta della stanza e allontanandosi dal B&B.

Il ricovero al Gemelli e le indagini

Dopo la fuga, il ragazzo ha contattato i familiari e un’amica, raggiungendo successivamente il Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli. Lì i medici gli avrebbero diagnosticato una frattura dell’orbita oculare sinistra, con una prognosi di 30 giorni.

Secondo quanto emerso dall’ordinanza, le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro in diversi elementi raccolti nel corso delle indagini.

Tra questi figurano le testimonianze acquisite dagli investigatori, la documentazione sanitaria, i messaggi scambiati prima dell’incontro e gli accertamenti tecnici sui tabulati telefonici.

L’analisi delle celle telefoniche ha “incastrato” gli indagati nella zona del bed and breakfast durante l’orario in cui si sarebbero verificati i fatti. Un ultimo elemento decisivo è stato il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa.

Tra gli arrestati un cantante vincitore di Area Sanremo 2025

Come accennato, tra i destinatari della misura cautelare figura anche un cantante di 25 anni, conosciuto nell’ambiente musicale per essere stato tra i dieci vincitori di Area Sanremo 2025, il concorso che seleziona giovani artisti emergenti.

Le tre persone arrestate sono tutte incensurate. Il giudice ha ritenuto idonea la misura dei domiciliari, a fronte del concreto pericolo di reiterazione di reati analoghi.

L’inchiesta della Procura di Roma prosegue per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Perché viene contestato il reato di tortura

Tra i profili più rilevanti dell’inchiesta c’è la contestazione del reato di tortura, oltre a quelli di sequestro di persona e rapina aggravata. Secondo il giudice per le indagini preliminari, in questa fase del procedimento sussisterebbero gravi indizi anche in relazione a questa imputazione.

Nell’ordinanza si evidenzia infatti come, secondo l’ipotesi accusatoria, le violenze non si sono limitate al pestaggio, ma sarebbero state accompagnate da comportamenti ritenuti denigratori e vessatori. Con l’obiettivo di provocare nella vittima sofferenze ulteriori rispetto alle sole lesioni fisiche.

Proprio la particolare crudeltà delle modalità con cui l’aggressione si è svolta hanno portato la Procura a contestare anche il reato di tortura, contestazione che dovrà naturalmente essere valutata nel prosieguo del procedimento.