Ragazzo trovato morto a Firenze in una casa del centro vicino agli Uffizi, non si esclude nessuna pista

Un ragazzo straniero di 26 anni è stato trovato morto in un appartamento nel centro storico di Firenze, non lontano dagli Uffizi. L’allarme è scattato nella serata di lunedì e sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, con automedica e ambulanza, la polizia e la scientifica. Inutili i tentativi di rianimare la giovane vittima. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto anche se le autorità non escludono alcuna pista.

Lunedì sera, attorno alle 21, un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto a Firenze.

Il ritrovamento della vittima, di origini straniere, è avvenuto in un appartamento del centro storico, vicino al piazzale degli Uffizi.

Una morte, al momento ancora priva di spiegazioni, avvenuta dunque nel cuore della città toscana, in pieno centro.

Si indaga e non si esclude nessuna pista

Per chiarire le cause, ma anche la dinamica, della morte del 26enne sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Gli uomini della polizia scientifica hanno effettuato rilievi nell’abitazione subito dopo il ritrovamento del cadavere attorno alle 21 di lunedì sera.

Le autorità per il momento non escludono alcuna pista in merito alla morte del giovane, dal malore a cause esterne che possano averne provocato il decesso.

Chi era la vittima

Al momento della vittima di conosce solo l’età, 26 anni, oltre alla nazionalità straniera.

Sul ragazzo sono state effettuate numerose manovre per tentare di rianimarlo: subito dopo l’allarme, infatti, nell’abitazione sono arrivati 118, con automedica e ambulanza, e polizia.

I tentativi di rianimarlo sono però risultati inutili e il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso, su cui ora si indaga per fare luce.