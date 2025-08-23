Ragazzo trovato morto a Foggia in un casolare, il pestaggio prima della scomparsa denunciata dai genitori

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giallo a Foggia. Un ragazzo di 27 anni italiano di origini macedoni è stato trovato morto in un casolare nelle campagne di Borgo Mezzanone, località che sorge a una decina di chilometri dalla città pugliese. I genitori avevano denunciato tre giorni fa la scomparsa del figlio. Subito sono state attivate le ricerche che, purtroppo, si sono concluse in modo tragico, cioè con il ritrovamento del cadavere del giovane.

Giallo a Foggia, 27enne trovato morto in un casolare

La madre e il padre del 27enne avevano lanciato l’allarme tre giorni fa, quando non avevano più avuto notizie del figlio che non aveva fatto ritorno a casa dalla sera precedente.

Dopo tre giorni di ricerche, il cadavere è stato individuato dagli agenti non molto distante dalla borgata dove la famiglia vive da diversi anni.

Cerchiata in rosso sulla mappa la zona in cui è stato trovato il corpo senza vita del 27enne

Giallo sulle cause del decesso. L’autopsia potrà fornire elementi utili per fare luce sul caso. Dirimenti saranno gli esiti dell’esame autoptico, che verranno depositati tra 60 e 90 giorni.

Al momento del ritrovamento, il corpo senza vita del giovane riportava i segni della prolungata esposizione al sole e agli agenti atmosferici.

Per il momento, nessuna pista viene esclusa dagli investigatori, nemmeno quella di essere innanzi a un possibile caso di omicidio.

Il pestaggio in piazza a Mezzanone prima della scomparsa

Da quanto emerso fino ad ora dalle indagini, il ragazzo, nei giorni che hanno preceduto la sua scomparsa, avrebbe avuto una lite con alcuni conoscenti e, secondo alcune versioni, sarebbe stato vittima di un pestaggio.

Foggia Today scrive che la vittima è stata picchiata davanti a più persone, nella piazza della borgata, non lontano dall’istituto comprensivo di Mezzanone. Un episodio che, se confermato, spingerebbe chi indaga a seguire la pista che ipotizzerebbe un possibile omicidio.

Il 27enne lascia i genitori e un fratello

Il giovane viveva con il padre, la madre e un fratello. Sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile che stanno provando a ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita del 27enne.