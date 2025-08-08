Ragazzo trovato morto su uno yacht in Costa Smeralda, ucciso dalle esalazioni del wc chimico
In Costa Smeralda un ragazzo è stato trovato morto a bordo di uno yatch, l'ipotesi esalazioni da wc chimico spaventa
Trovato nella mattina dell’8 agosto il corpo senza vita di un ragazzo di 21 anni a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo di Marina di Portisco in Costa Smeralda, nel comune di Olbia. Al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del decesso la polizia di stato, la scientifica e il nucleo batteriologico dei vigili del fuoco. Tra le prime ipotesi una morte atroce che potrebbe essere stata causata dalle esalazioni del wc chimico a bordo dello yatch.
- Come è morto il ragazzo a bordo dello yatch in Costa Smeralda
- Lo yacht era ormeggiato a Marina di Portisco
- Come possono fuoriuscire esalazioni tossiche da un wc chimico
Come è morto il ragazzo a bordo dello yatch in Costa Smeralda
Secondo quanto riporta l’ANSA, filtrerebbe dai medici del 118, presenti al ritrovamento del cadavere, che la causa più probabile che ha portato alla morte del 21enne sia da riscontrare in un malfunzionamento del wc chimico presente a bordo dell’imbarcazione.
Nel dettaglio potrebbero essere stati letali le esalazioni fuoriuscite dal wc presente sullo yacht.
Marina di Portisco, luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere di un 21enne su un’imbarcazione
A supportare la tesi della morte per esalazioni anche la presenza sul posto del nucleo batteriologico dei vigili del fuoco, con l’obiettivo preciso di cercare prove a conferma di quanto emerge dalle primissime ricostruzioni.
Lo yacht era ormeggiato a Marina di Portisco
Lo yacht era ormeggiato nella banchina numero 7 del porticciolo di Marina di Portisco, sede di numerosi attracchi turistici.
A rendere più serrate le indagini sarebbe anche la particolare posizione degli attracchi perché da tempo considerata porta d’accesso alla Costa Smeralda.
Questa località in provincia di Sassari è tra le più frequentate della Sardegna in questo periodo, anche nelle ore in cui è stato ritrovato il cadavere del giovane.
Come possono fuoriuscire esalazioni tossiche da un wc chimico
La particolarità delle indiscrezioni sulla causa della morte del ragazzo di 21 anni trovato morto a bordo di uno yacht ha posto una lente di ingrandimento su come sia possibile avere un’intossicazione da esalazioni provenienti da un wc chimico.
In generale, tra i principali fattori l’utilizzo di prodotti non idonei, il sistema di ventilazione malfunzionante o una guarnizione usurata e non in grado di non far fuoriuscire materiale refluo.