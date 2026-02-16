Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e di un’ingente quantità di refurtiva recuperata il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri a Oristano contro una banda specializzata in estorsioni ai danni di anziani. I responsabili, due uomini ventenni originari della Campania, sono stati fermati in flagranza di reato presso un B&B dove si erano nascosti dopo aver messo a segno l’ennesimo colpo. L’azione è stata resa possibile grazie a un articolato dispositivo investigativo, attivato per contrastare il fenomeno delle truffe e delle estorsioni che da tempo preoccupa la popolazione sarda, in particolare le persone più fragili.

Blitz contro due truffatori a Oristano

L’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando i militari della Compagnia di Ghilarza, con il supporto dei colleghi di Oristano, hanno fatto irruzione in un B&B della città.

I due giovani, entrambi originari della Campania e poco più che ventenni, avevano trovato rifugio nella struttura ricettiva dopo aver compiuto un’estorsione aggravata ai danni di una donna anziana in un piccolo centro della Marmilla.

Il modus operandi: la truffa del finto Carabiniere

L’indagine ha permesso di ricostruire nei dettagli la tecnica utilizzata dai malviventi. I due si presentavano come appartenenti all’Arma dei Carabinieri sfruttando la fiducia e la vulnerabilità delle vittime, tutte persone anziane e sole.

Nel caso più recente, una signora di ottantacinque anni è stata contattata telefonicamente da un presunto Maresciallo che l’ha minacciata di gravi conseguenze penali per la nipote, accusata di aver causato un incidente stradale con feriti. Sotto pressione psicologica, la donna è stata costretta a consegnare una somma di denaro e numerosi monili in oro a un complice che si è presentato poco dopo alla sua abitazione.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Grazie alla tempestiva segnalazione della vittima al NUE 112 e a un prolungato servizio di pedinamento, i Carabinieri sono riusciti a individuare i due sospetti a bordo di un’utilitaria. L’irruzione nel B&B ha permesso di coglierli in flagranza di reato, uno dei quali forniva anche generalità false.

Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto, nascosti nelle intercapedini del mobilio della camera, 14.000 euro in contanti, un cofanetto in legno pregiato, numerosi monili in oro e altri oggetti di valore sia economico che affettivo, sottratti poco prima alla vittima.

Collegamenti con altri colpi e la rete criminale

Le indagini hanno consentito di attribuire ai due arrestati anche un analogo episodio avvenuto a Cagliari ai danni di un’altra donna anziana di ottant’anni, derubata dei suoi averi con la stessa tecnica. In questo caso il colpo era stato messo a segno mercoledì mattina.

La sinergia investigativa tra i Carabinieri di Oristano e i colleghi di Mondragone, Torre del Greco e Aversa ha permesso di eseguire fermi e arresti anche oltre il Tirreno, colpendo la rete criminale alla radice.

Operazione Shield: risultati e numeri

La svolta investigativa è stata resa possibile anche grazie alle operazioni denominate Shield-1, Shield-2, Shield-3, Shield-4 e l’ultima, Shield-5, che hanno consentito di chiudere il cerchio sugli autori dei reati.

Il dispositivo ha permesso di risolvere in tempi record i colpi messi a segno nel 2025 a Collinas, Baratili San Pietro, Uras, Osilo, Nureci e Samugheo, riuscendo in diversi casi a recuperare la refurtiva e restituire serenità alle vittime. In totale, sono 13 persone arrestate complessivamente nell’ambito di queste operazioni.

I due arrestati sono stati associati al carcere di Oristano-Massama, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Oristano. La refurtiva recuperata è già stata restituita alle vittime.

