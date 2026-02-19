Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con strappo e truffa ai danni di un’anziana: queste le accuse rivolte a tre persone fermate a seguito di una rapida indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia e dal Nucleo Operativo dei Carabinieri. I fatti sono avvenuti l’11 febbraio, quando una donna e due uomini sono stati individuati come responsabili di un raggiro culminato nel furto di gioielli. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine di Imperia e la Polizia Locale di Milano, dove i sospetti sono stati arrestati dopo essersi resi responsabili di ulteriori episodi predatori.

Tre arresti a Imperia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nella mattinata dell’11 febbraio quando una donna anziana, nata nel 1932, è stata contattata telefonicamente da una sconosciuta. Quest’ultima, con una messinscena ben orchestrata, ha fatto credere alla vittima che la figlia rischiasse l’arresto per una presunta rapina inducendola così a consegnare i propri gioielli a un giovane che si sarebbe presentato a casa sua come perito.

La donna, temendo per la sorte della figlia, ha accettato di consegnare i monili di valore al presunto perito. Solo al momento della consegna la signora si è resa conto di essere stata ingannata e ha tentato di recuperare i gioielli. Tuttavia il giovane, ormai scoperto, ha strappato con forza i beni dalle mani dell’anziana, commettendo così un vero e proprio furto con strappo.

L’intervento delle forze dell’ordine e le indagini

Immediatamente dopo l’accaduto i militari dell’Arma di Imperia sono intervenuti sul posto e hanno raccolto le prime informazioni dalla vittima. In stretta collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Imperia, è stata avviata un’indagine lampo che ha permesso di identificare rapidamente sia il veicolo utilizzato dai malviventi sia la loro identità.

Gli investigatori hanno scoperto che la banda, composta da una donna e due uomini, aveva già lasciato la città ligure per dirigersi verso Milano.

L’arresto a Milano e il recupero della refurtiva

Grazie alle dettagliate informazioni fornite dagli investigatori di Imperia la Polizia Locale di Milano è riuscita a rintracciare e fermare i tre sospetti. Nel corso dell’operazione, è stata recuperata l’intera refurtiva, compresi i gioielli sottratti all’anziana di Imperia. Le indagini hanno inoltre accertato che i tre si erano resi responsabili di altri due episodi predatori ai danni di donne anziane nel capoluogo lombardo.

A seguito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto le misure cautelari nei confronti dei due uomini, mentre per la donna non sono state adottate misure restrittive. L’operazione si è conclusa con il recupero dei beni rubati e la messa in sicurezza delle vittime coinvolte nei diversi episodi di truffa e furto.

L’episodio avvenuto l’11 febbraio a Imperia rappresenta un esempio di come la rapidità d’azione e la cooperazione tra le forze dell’ordine possano portare a risultati concreti nella lotta contro le truffe e i furti ai danni delle fasce più deboli della popolazione. Le autorità invitano i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta e a non esitare a chiedere aiuto in caso di necessità.

