Raggirano un anziano a Belluno con la truffa del finto poliziotto, arrestati quattro uomini

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Quattro arresti e centinaia di grammi di oro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Belluno, che ha portato alla luce una truffa aggravata ai danni di un anziano residente a Ponte nelle Alpi. L’azione criminale è stata messa in atto lo scorso 10 agosto, quando la vittima, un uomo di 87 anni, è stata raggirata con il classico stratagemma della telefonata da parte di falsi appartenenti alle forze dell’ordine.

Le indagini a Belluno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una serie di telefonate insistenti ricevute dall’anziano. Un truffatore, fingendosi poliziotto o carabiniere, ha informato la vittima che la sua targa era stata clonata e coinvolta in una rapina durante la quale erano stati sottratti dei monili. Con questa scusa, il malvivente ha convinto l’uomo della necessità di verificare la presenza di gioielli di valore nella sua abitazione.

La pressione psicologica esercitata attraverso numerose telefonate ha isolato la vittima, impedendole di contattare familiari o le vere forze dell’ordine. Dopo una lunga serie di chiamate, uno degli autori si è presentato a casa dell’anziano, spacciandosi per militare dei carabinieri, e si è fatto consegnare i gioielli. L’operazione è stata ripetuta due volte, consentendo ai truffatori di appropriarsi di tutti gli ori presenti in casa, molti dei quali di grande valore affettivo.

L’arresto dei sospettati

L’attività investigativa della Squadra Mobile ha permesso di individuare l’auto utilizzata dai truffatori, fermata poco dopo il colpo in località Cadola. A bordo sono stati identificati quattro soggetti, tutti originari della provincia di Bari: tre uomini sulla trentina e un quarto nato nel 1977, di cui solo uno incensurato. Le dichiarazioni discordanti fornite dai fermati, che hanno cercato di giustificare la loro presenza nel bellunese con una presunta gita, hanno insospettito ulteriormente gli agenti.

Durante il controllo, all’interno di un borsello è stata trovata una bustina di plastica contenente alcuni monili. Gli accertamenti successivi hanno ricostruito il percorso dei truffatori: partiti dalla provincia di Bari, avevano raggiunto Belluno dopo aver trascorso la notte in un hotel a Marghera (Venezia), probabilmente per evitare di lasciare tracce dei loro spostamenti.

Il modus operandi e la scoperta della refurtiva

Gli investigatori hanno analizzato il cosiddetto “telefono citofono”, uno strumento tipicamente utilizzato per coordinare chi si occupa materialmente della sottrazione dei preziosi. Grazie a questa analisi, è stato possibile individuare l’abitazione della vittima e verificare la sottrazione di tutti i gioielli presenti, alcuni dei quali di grande valore sentimentale, come raccontato dall’anziano truffato.

La scena trovata dagli agenti all’arrivo in casa dell’uomo era eloquente: la cornetta del telefono fisso risultava ancora occupata da ore, segno della pressione esercitata dai truffatori per isolare la vittima. Inizialmente, l’anziano era convinto che anche i veri agenti di Polizia fossero in realtà ancora i finti carabinieri che lo avevano raggirato.

La perquisizione e il recupero dell’oro

Decisiva si è rivelata la perquisizione del veicolo utilizzato dai sospetti. Sotto lo sterzo, dietro il vano della scatola dei fusibili, gli agenti hanno rinvenuto un foulard contenente il resto della refurtiva: circa 400 g di monili in oro, pronti per essere portati via.

A seguito dell’arresto, i quattro uomini sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Baldenich, in attesa dell’udienza di convalida. Il Pubblico Ministero ha disposto per loro la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di domicilio. Inoltre, i soggetti saranno destinatari del foglio di via obbligatorio da Belluno, misura di prevenzione che impedirà loro di fare ritorno in città.

IPA