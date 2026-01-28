Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti con recupero di oro e denaro: questo il risultato di un’operazione condotta dai Carabinieri di Ascoli Piceno che hanno fermato due donne responsabili di una truffa ai danni di una cittadina ascolana. Il raggiro, avvenuto giovedì mattina, è stato messo in atto con la tecnica del “finto carabiniere” per sottrarre alla vittima preziosi e contanti, sfruttando la paura per un presunto arresto del fratello.

Finto carabiniere, un altro caso ad Ascoli Piceno

L’episodio si è verificato ad Ascoli Piceno, dove una donna di circa sessant’anni è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è finto appartenente all’Arma.

L’uomo ha comunicato alla vittima che il fratello era stato coinvolto in un arresto, inducendola così a consegnare oro e denaro come presunta cauzione per la sua liberazione.

Il modus operandi delle truffatrici

La mattina di giovedì la vittima ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere che, con tono allarmato, le ha riferito del presunto coinvolgimento del fratello in un arresto.

Spaventata dalla notizia, la donna si è lasciata convincere a consegnare tutto l’oro e i soldi che aveva in casa a due donne che si sono presentate poco dopo alla sua porta. Le due, complici del finto militare, hanno ritirato la refurtiva assicurando che si trattava di un pagamento necessario per la cauzione.

Il coinvolgimento del fratello e lo stratagemma dei truffatori

Solo dopo aver consegnato i beni la vittima ha deciso di contattare il fratello, scoprendo che anche lui era stato raggiunto dai truffatori.

Questi ultimi lo avevano invitato a recarsi presso la più vicina stazione dei Carabinieri con il chiaro intento di tenerlo lontano da casa e impedire che potesse intervenire durante il raggiro. Un piano ben orchestrato, che ha visto la partecipazione di più persone per ingannare la donna e sottrarle parte dei suoi averi.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto delle responsabili

Nel frattempo i veri Carabinieri avevano già predisposto una serie di servizi di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alle truffe ai danni di persone anziane. Grazie alla segnalazione del fratello della vittima che si era recato in caserma, e alla chiamata al 112, le pattuglie hanno intensificato i controlli su Ascoli Piceno e nelle zone limitrofe.

Le ricerche hanno portato all’individuazione delle due donne in fuga in provincia di Teramo. Una volta fermate sono state trovate in possesso dell’intera refurtiva: quasi mille euro in contanti e tutto l’oro sottratto alla vittima.

Le indagini e la restituzione dei beni

Dopo le formalità di rito e i necessari accertamenti le due donne – già note alle forze dell’ordine per precedenti truffe – sono state arrestate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La vittima, che ha sporto regolare denuncia, ha potuto riavere i suoi beni e riabbracciare il fratello, in realtà mai coinvolto in alcun arresto. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto alle truffe ai danni di persone vulnerabili, che negli ultimi tempi hanno registrato un aumento anche nel territorio di Ascoli Piceno.

