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Eseguito un arresto per violenza privata, minaccia aggravata e atti persecutori a Viterbo. Un cittadino italiano di venticinque anni è stato fermato dopo aver aggredito la sua ex compagna all’interno di una pizzeria del centro cittadino.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in tarda serata, quando la Sala Operativa della Questura di Viterbo ha ricevuto una segnalazione tramite il Numero Unico di Emergenza. La richiesta di aiuto riguardava un’aggressione in corso presso una pizzeria situata in Piazza Crispi.

La Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è recata immediatamente sul posto. Gli agenti hanno appreso che l’aggressore, ex compagno di una dipendente del locale, si era presentato armato di tronchesi. L’uomo aveva minacciato il titolare e gli altri dipendenti, pretendendo di poter parlare con la donna. In seguito, l’ha afferrata per un braccio e ha tentato di trascinarla fuori dal locale, ma è stato fermato dall’intervento del proprietario della pizzeria.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo aveva già precedenti di polizia ed era sottoposto ad avviso orale del Questore. Dopo l’aggressione, si è allontanato dalla pizzeria, ma è stato bloccato nelle immediate vicinanze dagli operatori della Polizia di Stato. L’utensile utilizzato per le minacce è stato sequestrato.

L’arresto e le accuse

Il giovane, residente nel capoluogo, è stato tratto in arresto con le accuse di violenza privata, minaccia aggravata e atti persecutori. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze più gravi per la vittima e per le altre persone presenti nel locale.

IPA