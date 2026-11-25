Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Aveva il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento imposto dal giudice, ma ha raggiunto lo stesso la ex fidanzata nelle vie del centro di Forlì. Lei, in preda al panico, è corsa verso una pattuglia delle Volanti che si trovava in piazza Saffi. Poco dopo il giovane è stato rintracciato e arrestato in flagranza.

L’ex fidanzata chiede aiuto alle Volanti a Forlì

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti stavano controllando un folto gruppo di giovani quando la ragazza si è avvicinata chiedendo aiuto. Ha raccontato che l’ex l’aveva appena raggiunta, nonostante la misura cautelare che gli impediva di starle vicino, e che poi si era allontanato lungo corso della Repubblica.

I poliziotti hanno ricostruito in fretta quanto accaduto e lo hanno rintracciato a poca distanza, nonostante il suo tentativo di dileguarsi. Per lui è scattato l’arresto per l’inosservanza del divieto di avvicinamento.

Il braccialetto elettronico e la decisione del giudice

Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha reso più severa la misura: oltre al divieto di avvicinamento, sempre controllato con il braccialetto, il giovane dovrà presentarsi periodicamente alla polizia giudiziaria. Chi subisce violenza o stalking può chiamare il 1522, il numero gratuito antiviolenza attivo 24 ore su 24.

IPA