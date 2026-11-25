Raggiunge l'ex nel centro di Forlì nonostante il braccialetto elettronico, lei corre dalle Volanti: arrestato
Arrestato a Forlì un giovane che ha raggiunto l’ex fidanzata nonostante il divieto di avvicinamento e il controllo del braccialetto elettronico.
Aveva il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento imposto dal giudice, ma ha raggiunto lo stesso la ex fidanzata nelle vie del centro di Forlì. Lei, in preda al panico, è corsa verso una pattuglia delle Volanti che si trovava in piazza Saffi. Poco dopo il giovane è stato rintracciato e arrestato in flagranza.
- L'ex fidanzata chiede aiuto alle Volanti a Forlì
- Il braccialetto elettronico e la decisione del giudice
L’ex fidanzata chiede aiuto alle Volanti a Forlì
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti stavano controllando un folto gruppo di giovani quando la ragazza si è avvicinata chiedendo aiuto. Ha raccontato che l’ex l’aveva appena raggiunta, nonostante la misura cautelare che gli impediva di starle vicino, e che poi si era allontanato lungo corso della Repubblica.
I poliziotti hanno ricostruito in fretta quanto accaduto e lo hanno rintracciato a poca distanza, nonostante il suo tentativo di dileguarsi. Per lui è scattato l’arresto per l’inosservanza del divieto di avvicinamento.
Il braccialetto elettronico e la decisione del giudice
Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha reso più severa la misura: oltre al divieto di avvicinamento, sempre controllato con il braccialetto, il giovane dovrà presentarsi periodicamente alla polizia giudiziaria. Chi subisce violenza o stalking può chiamare il 1522, il numero gratuito antiviolenza attivo 24 ore su 24.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.