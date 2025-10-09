Raggiunto accordo per Gaza, Israele e Hamas firmano l'intesa sulla prima parte del piano di pace di Trump

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Hamas e Israele hanno firmato l’accordo sulla prima fase del piano di pace a Gaza proposto dagli Stati Uniti. È stato il presidente statunitense Donald Trump ad annunciarlo sui social, spiegando che l’intesa raggiunta prevede un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il ritiro delle truppe israeliane.

Accordo per Gaza, l’annuncio di Donald Trump

“Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace“.

Con queste parole nella notte italiana il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato su Truth social l’accordo raggiunto sulla prima fase del piano di pace per Gaza presentato la scorsa settimana dallo stesso Trump.

Trump ha spiegato che secondo gli accordi gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas “saranno liberati molto presto”, mentre Israele “ritirerà le sue truppe dietro una linea concordata”.

“Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti”, ha concluso.

Notizia in aggiornamento