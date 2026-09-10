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Due uomini originari di Catania sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per truffa ai danni di una donna anziana a Ragusa. L’operazione, condotta nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, è stata finalizzata alla prevenzione dei reati contro le fasce più deboli della popolazione. I due sono stati colti in flagranza mentre tentavano di mettere a segno il raggiro.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato durante i controlli intensificati disposti dal Questore di Ragusa. Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti hanno notato un’autovettura sospetta aggirarsi ripetutamente tra le vie del quartiere Pianetti. Il comportamento anomalo ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo approfondito.

Dai primi accertamenti e dalle successive indagini è emerso che poco prima una donna di 74 anni, residente nel capoluogo ibleo, era stata contattata telefonicamente da un complice dei due fermati. Quest’ultimo, fingendosi un Carabiniere, aveva tentato di convincere la vittima a consegnare gioielli e oggetti di valore, sostenendo la necessità di urgenti accertamenti di polizia giudiziaria. Nel momento in cui sono stati bloccati, i due uomini stavano seguendo sul navigatore del cellulare le indicazioni per raggiungere l’abitazione dell’anziana e appropriarsi dei preziosi.

L’arresto e le conseguenze per i responsabili

Una volta espletate le formalità di rito, i due uomini, rispettivamente di 36 e 22 anni, sono stati condotti presso la casa circondariale di Ragusa e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati contro la popolazione anziana, particolarmente esposta a tentativi di truffa e raggiri.

L’appello della Polizia: attenzione ai raggiri

La Polizia di Stato di Ragusa ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a tutti i cittadini, in particolare agli anziani, a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine. Le autorità sottolineano che le forze di polizia non chiedono mai denaro o oro a domicilio. In caso di dubbi o di contatti sospetti, è fondamentale non aprire la porta e chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

Prevenzione e collaborazione: la chiave contro le truffe

L’episodio dimostra l’importanza dei controlli straordinari e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire truffe e altri reati ai danni delle fasce più vulnerabili. La tempestività dell’intervento ha permesso di evitare che la vittima subisse un danno economico e psicologico, e ha portato all’arresto dei responsabili. Le autorità invitano a mantenere alta l’attenzione e a segnalare qualsiasi situazione sospetta, contribuendo così alla sicurezza della comunità.

IPA