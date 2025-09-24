Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate e oltre 200 grammi di droga sono stati sequestrati durante un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel centro storico di Ragusa. L’operazione, che ha portato alla luce un’attività di spaccio gestita da cittadini tunisini, è stata eseguita nella serata di ieri in un appartamento di Via Santissimo Salvatore, dove gli agenti hanno rinvenuto hashish, cocaina e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

La fonte della notizia e il contesto dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, con il supporto del personale della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il blitz è scattato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che negli ultimi mesi ha destato particolare preoccupazione tra i residenti del centro storico.

L’indagine e l’individuazione dell’appartamento

Gli agenti hanno monitorato per diversi giorni i movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione situata in Via Santissimo Salvatore. L’attenzione degli investigatori è stata attirata da un continuo via vai di giovani che entravano e uscivano dall’immobile. Nel corso di un appostamento, i poliziotti hanno deciso di fermare uno dei ragazzi appena uscito dalla casa, trovandolo in possesso di una dose di hashish appena acquistata.

Il blitz e la perquisizione domiciliare

Alla luce di quanto accertato, gli operatori hanno fatto irruzione nell’appartamento, dove hanno identificato tre cittadini tunisini: uno in possesso della cittadinanza italiana, uno irregolare sul territorio nazionale e uno titolare di regolare permesso di soggiorno. La perquisizione, effettuata alla presenza degli occupanti, ha permesso di rinvenire un panetto di hashish del peso di 92 grammi, 34 dosi già confezionate per un totale di 55 grammi, una pietra di cocaina da 27 grammi e 30 dosi di cocaina pronte per la vendita, per un peso complessivo di 14 grammi.

Il materiale sequestrato e il denaro contante

Durante la perquisizione, oltre alle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno trovato anche 265 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Gli arresti e le conseguenze giudiziarie

I tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti presso la Casa Circondariale locale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire la rete di clienti e fornitori collegata agli arrestati.

