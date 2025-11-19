Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermo per reiterate violazioni degli arresti domiciliari e trasferimento in carcere è il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei confronti di un cittadino gambiano di 26 anni, già condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura, a seguito delle ripetute assenze dal domicilio dell’uomo durante il periodo di detenzione domiciliare.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti del cittadino gambiano. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, era stato precedentemente arrestato il 2 luglio dagli agenti della Squadra Mobile, che avevano rinvenuto nella sua abitazione, situata nel centro storico del capoluogo, diversi quantitativi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina e crack.

La condanna e le violazioni agli arresti domiciliari

Per i fatti legati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il cittadino gambiano è stato recentemente condannato a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. Nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in più occasioni il soggetto è risultato assente dal domicilio, come accertato dal personale incaricato dei controlli sui soggetti sottoposti a obblighi.

Le segnalazioni e il provvedimento del Tribunale

Le ripetute violazioni sono state prontamente segnalate alla Procura della Repubblica, che ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Ragusa l’emissione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare. In seguito a questa decisione, l’indagato è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale, ponendo così fine al regime degli arresti domiciliari.

IPA