Ragusa, continuava a spacciare droga e usciva di casa nonostante gli arresti domiciliari: arrestato
Cittadino gambiano di 26 anni trasferito in carcere a Ragusa per violazione degli arresti domiciliari dopo condanna per spaccio.
Fermo per reiterate violazioni degli arresti domiciliari e trasferimento in carcere è il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei confronti di un cittadino gambiano di 26 anni, già condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura, a seguito delle ripetute assenze dal domicilio dell’uomo durante il periodo di detenzione domiciliare.
Operazione della Polizia di Stato: i dettagli
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti del cittadino gambiano. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, era stato precedentemente arrestato il 2 luglio dagli agenti della Squadra Mobile, che avevano rinvenuto nella sua abitazione, situata nel centro storico del capoluogo, diversi quantitativi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina e crack.
La condanna e le violazioni agli arresti domiciliari
Per i fatti legati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il cittadino gambiano è stato recentemente condannato a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. Nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in più occasioni il soggetto è risultato assente dal domicilio, come accertato dal personale incaricato dei controlli sui soggetti sottoposti a obblighi.
Le segnalazioni e il provvedimento del Tribunale
Le ripetute violazioni sono state prontamente segnalate alla Procura della Repubblica, che ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Ragusa l’emissione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare. In seguito a questa decisione, l’indagato è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale, ponendo così fine al regime degli arresti domiciliari.
