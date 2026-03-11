Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti a Ragusa, dopo essere stati trovati in possesso di droga pronta per la cessione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito in due distinti interventi, portando al sequestro complessivo di 40 grammi e 20 grammi di sostanza stupefacente. I due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica, come reso noto dalle autorità.

Le operazioni della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo hanno avuto luogo in due momenti separati. Nel primo episodio, gli agenti della Squadra Volante hanno notato un giovane che, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di evitare il controllo. Questo comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale.

Il primo controllo: 40 grammi di droga sequestrati

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 40 grammi di sostanza stupefacente, già suddivisa e pronta per essere ceduta. Il giovane, di 33 anni, è stato immediatamente accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. La droga è stata posta sotto sequestro e il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Il secondo intervento: hashish pronto per la cessione

In una seconda circostanza, gli investigatori della Squadra Mobile hanno concluso un’attività di osservazione e indagine che ha portato all’individuazione di un altro giovane, questa volta di origine gambiana. Sottoposto a controllo, il ragazzo di 27 anni è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, anch’essi già suddivisi e pronti per la cessione. Anche in questo caso, la sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato condotto in Questura.

Denuncia e conseguenze

Entrambi i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio nella zona e per verificare la provenienza della sostanza stupefacente sequestrata.

IPA