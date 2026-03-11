Ragusa, droga pronta per lo spaccio: la Polizia incastra due giovani in poche ore
Due giovani sono stati denunciati a Ragusa per spaccio di droga dopo due distinte operazioni della Polizia di Stato.
Due giovani sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti a Ragusa, dopo essere stati trovati in possesso di droga pronta per la cessione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito in due distinti interventi, portando al sequestro complessivo di 40 grammi e 20 grammi di sostanza stupefacente. I due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica, come reso noto dalle autorità.
Le operazioni della Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo hanno avuto luogo in due momenti separati. Nel primo episodio, gli agenti della Squadra Volante hanno notato un giovane che, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di evitare il controllo. Questo comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale.
Il primo controllo: 40 grammi di droga sequestrati
Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 40 grammi di sostanza stupefacente, già suddivisa e pronta per essere ceduta. Il giovane, di 33 anni, è stato immediatamente accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. La droga è stata posta sotto sequestro e il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.
Il secondo intervento: hashish pronto per la cessione
In una seconda circostanza, gli investigatori della Squadra Mobile hanno concluso un’attività di osservazione e indagine che ha portato all’individuazione di un altro giovane, questa volta di origine gambiana. Sottoposto a controllo, il ragazzo di 27 anni è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, anch’essi già suddivisi e pronti per la cessione. Anche in questo caso, la sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato condotto in Questura.
Denuncia e conseguenze
Entrambi i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio nella zona e per verificare la provenienza della sostanza stupefacente sequestrata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.