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Due imprenditori agricoli sono stati denunciati per smaltimento illecito di rifiuti e abbruciamento non autorizzato di scarti vegetali nella provincia di Ragusa. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri, che hanno intensificato i controlli ambientali nel periodo estivo per contrastare il fenomeno delle cosiddette “fumarole”.

Controlli intensificati nel periodo estivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività di contrasto ai reati ambientali è stata rafforzata durante l’estate dal Comando Provinciale di Ragusa. L’obiettivo principale è stato quello di arginare il fenomeno delle “fumarole”, ovvero l’abbruciamento illecito di rifiuti agricoli che provoca danni ambientali e rischi per la salute pubblica.

Operazione congiunta tra terra e cielo

I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina, supportati da un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, hanno effettuato servizi di osservazione nelle prime ore del mattino. Le operazioni si sono concentrate nelle aree della provincia di Ragusa caratterizzate da colture intensive in serra, in particolare lungo il litorale tra il territorio camarinense e la località di Marina di Ragusa.

Individuazione dei terreni e documentazione delle violazioni

Durante i controlli, i militari hanno individuato nella contrada Finocchiara alcuni terreni con cumuli di rifiuti da sfalcio e punti di combustione attivi. Una delle persone presenti, accortasi dell’arrivo dell’elicottero dell’Arma, ha tentato senza successo di spegnere le fiamme che aveva già appiccato dall’alba. L’intera scena è stata videoregistrata dall’alto grazie alle dotazioni tecnologiche del velivolo.

Denuncia dei responsabili e messa in sicurezza dell’area

I Carabinieri intervenuti hanno documentato la presenza di diversi cumuli di scarti vegetali derivanti dalla lavorazione agricola, con aree in cui era in corso l’attività di abbruciamento. Dopo aver messo in sicurezza la zona interessata dall’illecita raccolta e smaltimento dei rifiuti, i militari hanno ricostruito la titolarità dei terreni, riconducendoli ai proprietari di due società agricole.

Due vittoriesi denunciati

Al termine delle verifiche, sono stati denunciati in stato di libertà due vittoriesi, un 66enne e un 74enne, per mancato rispetto dell’ordinanza che disciplina le attività di abbruciamento e per aver proceduto senza le necessarie autorizzazioni. Il grado di responsabilità delle persone denunciate sarà accertato nel corso del procedimento penale che verrà instaurato, come previsto dalla legge.

Il fenomeno delle fumarole e i rischi ambientali

L’abbruciamento incontrollato di scarti agricoli, noto come “fumarole”, rappresenta un problema ricorrente nelle zone a forte vocazione agricola come la provincia di Ragusa. Queste pratiche, oltre a costituire reato, comportano gravi rischi per l’ambiente e la salute dei cittadini, a causa delle emissioni nocive prodotte dalla combustione dei rifiuti vegetali.

IPA