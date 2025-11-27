Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per danneggiamento a Ragusa, dove, in occasione dei festeggiamenti per un matrimonio, sono stati accesi fuochi pirotecnici senza autorizzazione, causando danni alle facciate di alcuni palazzi storici. L’episodio è stato ricostruito grazie alle immagini di videosorveglianza e ha portato all’identificazione di un uomo di 47 anni di Vittoria, deferito all’autorità giudiziaria per aver acceso fuochi d’artificio in luogo pubblico senza le necessarie autorizzazioni.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo a Ragusa, nei pressi della Cattedrale di San Giorgio Ibla. La Divisione Polizia Amministrativa della Questura, con il supporto della Polizia Locale del capoluogo, ha avviato un’attenta ricostruzione dei fatti dopo aver ricevuto segnalazioni di danneggiamento alle facciate di alcuni edifici storici adiacenti alla cattedrale.

L’accensione abusiva dei fuochi pirotecnici

Le indagini hanno permesso di appurare che, in occasione dei festeggiamenti per un matrimonio appena celebrato, sono stati accesi, in modo del tutto abusivo e pericoloso, dei fuochi pirotecnici sulla scalinata della Cattedrale. Le batterie di fuochi, esplose in sequenza, hanno colpito le facciate dei palazzi vicini, provocando danni visibili.

L’identificazione del responsabile

Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del Comune, gli investigatori sono riusciti a individuare il responsabile dell’accensione dei fuochi. Si tratta di un uomo di 47 anni, residente a Vittoria, che aveva ricevuto l’incarico direttamente dagli sposi. L’uomo, tuttavia, era sprovvisto di qualsiasi titolo abilitativo necessario per l’accensione di fuochi pirotecnici in luogo pubblico.

Le violazioni contestate

L’indagato è stato deferito per aver acceso fuochi d’artificio in luogo aperto al pubblico senza la prevista abilitazione di pirotecnico, senza autorizzazione all’accensione, senza copertura assicurativa e senza gli altri permessi previsti dalla normativa vigente. L’assenza di tali requisiti ha reso l’azione particolarmente rischiosa, sia per l’incolumità dei presenti sia per la tutela del patrimonio storico-artistico della città.

IPA