Un arresto per tentato omicidio aggravato e porto illegale di armi il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel centro storico di Ragusa. Un giovane egiziano di 29 anni, residente in città, è stato fermato dopo aver accoltellato un connazionale di 19 anni in Corso Italia. L’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di un incontro tra i due, per cause ancora in corso di accertamento.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore di Ragusa, dove gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione di aggressione in Corso Italia.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti sono giunti rapidamente sul luogo indicato, trovando un giovane con evidenti ferite da arma da taglio. La vittima, un ragazzo egiziano di 19 anni, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale locale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Le indagini sono partite subito dopo l’intervento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco prima dell’arrivo della volante, la vittima aveva incontrato un altro giovane egiziano nella stessa via. Durante l’incontro, quest’ultimo avrebbe estratto un coltello a serramanico, colpendo ripetutamente il connazionale in zone vitali, per poi fuggire rapidamente dal luogo dell’aggressione.

L’arresto e il sequestro delle prove

Poco dopo i fatti, il presunto autore dell’aggressione è stato rintracciato nella sua abitazione, situata anch’essa nel centro storico di Ragusa. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato sia l’arma utilizzata nell’aggressione sia gli abiti indossati durante il fatto, ancora sporchi di sangue.

Le conseguenze dell’operazione

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane egiziano è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale locale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. La vittima, invece, rimane ricoverata in ospedale, con prognosi riservata.

