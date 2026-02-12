Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un sequestro di beni per 20 milioni di euro il bilancio dell’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Questura di Ragusa nei confronti di un imprenditore ritenuto vicino alla cosiddetta “cosa nostra vittoriese”. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, è stato eseguito oggi a seguito di articolate indagini economico-patrimoniali che hanno fatto emergere un quadro di illeciti e rapporti sospetti all’interno di un gruppo societario locale.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è frutto di un’attività investigativa complessa, condotta in sinergia tra la Direzione Investigativa Antimafia e la Questura di Ragusa. Le indagini si sono concentrate sull’analisi dei flussi finanziari e dei beni riconducibili a un soggetto già condannato dal GUP presso il Tribunale di Catania a otto anni e quattro mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. L’uomo, ritenuto contiguo all’organizzazione mafiosa denominata “cosa nostra vittoriese”, è stato oggetto di un provvedimento di sequestro che si aggiunge a quello già eseguito il 19 dicembre 2025.

Il sequestro dei beni e le società coinvolte

Nel dettaglio, il provvedimento odierno ha riguardato una società attiva nel settore del trasporto merci conto terzi, operante nella provincia di Ragusa. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un assetto societario solo apparentemente regolare, ma in realtà riconducibile al gruppo imprenditoriale della famiglia dell’indagato, nonostante la formale intestazione a un terzo soggetto. Gli investigatori hanno sottolineato come il valore complessivo dei beni sequestrati ammonti a circa 20 milioni di euro, tra cui figurano anche immobili e altri asset riconducibili all’imprenditore.

Le anomalie economiche e i sospetti degli inquirenti

Le attività investigative hanno fatto emergere una serie di anomalie. In particolare, nel secondo semestre del 2025 è stato registrato un incremento improvviso e sproporzionato del fatturato della società, pari a circa 6 milioni di euro, accompagnato da una crescita altrettanto repentina del numero dei dipendenti. Un dato che ha insospettito gli inquirenti, soprattutto alla luce del fatto che i rapporti commerciali della società risultavano essere esclusivamente con altre aziende appartenenti allo stesso gruppo familiare.

Le criticità emerse dalle indagini

Un ulteriore elemento di sospetto è stato rappresentato dalla coincidenza tra la sede legale e operativa della società e un immobile destinato esclusivamente a uso abitativo. Inoltre, la società risultava priva di beni strumentali propri, un’anomalia per un’azienda attiva nel settore dei trasporti. Questi elementi, insieme ai precedenti investigativi e alle pregresse contestazioni per reati fallimentari e associativi, hanno rafforzato la convinzione degli inquirenti circa l’esistenza di un disegno unitario di natura elusivo-fraudolenta.

Il contesto normativo e la lotta alla criminalità organizzata

Il sequestro trae origine dall’applicazione delle normative vigenti in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione agli assetti patrimoniali e finanziari dei soggetti coinvolti. L’azione della magistratura, svolta in stretta collaborazione con le forze di polizia, conferma la costante attenzione rivolta all’evoluzione del fenomeno mafioso e alla necessità di colpire i patrimoni illeciti accumulati dalle organizzazioni criminali.

IPA