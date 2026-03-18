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Un arresto a Ragusa, dove un 27enne di origine ghanese è stato fermato e accusato di detenzione illecita ai fini di spaccio di droga, dopo essere stato sorpreso in possesso di hashish, crack, cocaina, anfetamine ed ecstasy, oltre a una somma in contanti.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto durante uno dei numerosi servizi di controllo organizzati dalla Compagnia di Ragusa per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo. L’attenzione dei militari si è concentrata su un incontro sospetto tra due uomini in via Roma, dove è stato notato uno scambio di banconote che ha fatto scattare il pedinamento di uno dei soggetti coinvolti.

Il pedinamento e la perquisizione

I Carabinieri hanno seguito a distanza il giovane, fino a quando questi ha raggiunto la propria abitazione in via San Francesco. Qui, il 27enne è stato bloccato proprio mentre stava entrando in casa. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha dato esito positivo: su un tavolino, ben visibile subito dopo l’ingresso, sono stati trovati e sequestrati 100 gr. di hashish, 10 gr. di crack, 4 gr. di cocaina, 7 gr. di anfetamine in polvere e 14 pasticche di ecstasy. Oltre alle sostanze, sono state rinvenute banconote di piccolo taglio per un totale di 385 euro.

Le accuse e la destinazione in carcere

Alla luce delle prove raccolte, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, il 27enne è stato trasferito presso il carcere di Contrada Pendente, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli mirati al contrasto dello spaccio di droga nel territorio di Ragusa.

IPA