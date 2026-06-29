Rai 1 saluta Daniele, Matano e Balivo: i sostituti di Storie Italiane, La Vita in Diretta e La Volta Buona
Cambiano gli orari e i conduttori del daytime della prima rete. Tutte le novità tra conferme, esordi in solitaria e il prolungamento di De Martino
Da lunedì 29 giugno Rai 1 cambia la programmazione quotidiana per dare spazio alla consueta configurazione estiva. I volti storici del daytime invernale vanno in vacanza e lasciano il testimone a spin-off, repliche e nuove scommesse di conduzione. Stop a Storie Italiane di Eleonora Daniele, sostituito da UnoMattina con Alessandro Greco e Carolina Rey. Si ferma anche La Volta Buona di Caterina Balivo, rimpiazzata da due trasmissioni in replica: Le stagioni dell’amore di Mara Venier e La porta magica di Andrea Delogu. E poi saluta La Vita in Diretta di Alberto Matano, con Estate in Diretta condotta da Emanuela Moreno.
- Unomattina Estate e il cambio della guardia nella mattina di Rai 1
- Il pomeriggio di Rai 1 senza Alberto Matano e Caterina Balivo: ecco i sostituti
- Stefano De Martino resiste: il blocco di Affari Tuoi e il pre-serale
Unomattina Estate e il cambio della guardia nella mattina di Rai 1
La rivoluzione del palinsesto parte dalla fascia del mattino con Storie Italiane“, il talk show di attualità e cronaca condotto da Eleonora Daniele.
Al suo posto Alessandro Greco e Carolina Rey, che guideranno la versione estiva di Unomattina dalle ore 8:35 alle 11:30.
A seguire, il palinsesto propone una striscia dedicata alla scoperta del territorio con Italia A/R e Camper Osteria Italia a mezzogiorno, quindi l’edizione delle 13:30 del Tg1.
Il pomeriggio di Rai 1 senza Alberto Matano e Caterina Balivo: ecco i sostituti
Una delle novità più vistose e attese dai telespettatori riguarda la fascia pomeridiana, tradizionalmente presidiata da La Vita in Diretta e La Volta Buona.
Alberto Matano lascia spazio a Estate in Diretta, condotta da Manuela Moreno (che avrebbe battuto la concorrenza di Flavio Montrucchio), una novità rispetto alla coppia Semprini-Mauro dell’anno prima.
Poi, al posto di Caterina Balivo, due programmi in replica: Le stagioni dell’amore con Mara Venier alle ore 14:05 e La Porta Magica con Andrea Delogu alle ore 15, quindi il Tg1 delle 16.
Stefano De Martino resiste: il blocco di Affari Tuoi e il pre-serale
Resiste ancora per qualche settimana Affari Tuoi, andato ultimamente in onda a intermittenza per via delle partite del Mondiale 2026 in contemporanea.
Stefano De Martino resterà in video fino a domenica 19 luglio.