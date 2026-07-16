Rai criticata per la telecronaca di Adani in Inghilterra - Argentina, lui esulta sui social per gli ascolti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ha provocato commenti differenti e contrastanti la telecronaca su Rai1 di Inghilterra-Argentina, semifinale di Mondiali che ha visto la vittoria dell’Albiceleste. In particolare sui social gli utenti hanno commentato, e criticato, il commento tecnico di Lele Adani, che ha esultato e celebrato i gol della Nazionale di Leo Messi con molta enfasi e passione, cosa che a molti non è piaciuta. L’ex giocatore, da parte sua, ha condiviso in una storia su Instagram il successo di pubblico e il 53% di share fatto registrare dalla partita.

Inghilterra-Argentina, le critiche a Lele Adani

I Mondiali sono i Mondiali. E Leo Messi sta contribuendo a riscrivere la storia del calcio da capitano e trascinatore dell’Argentina, mandando letteralmente in estasi non solo i suoi tifosi ma gli appassionati di calcio in ogni angolo del pianeta.

Battendo 2-1 l’Inghilterra con l’ennesima, esaltante, rimonta, l’Albiceleste ha conquistato la finale con la possibilità, dunque, di difendere la Coppa del Mondo vinta in Qatar nel 2022, contro la Spagna.

Di vincere due Mondiali consecutivi non capitò nemmeno all’Argentina di Maradona, dando per dare un’idea dell’unicità dell’impresa che il numero 10 potrebbe compiere.

Impresa che ha mandato in estasi, come sempre accade, anche Lele Adani, che i Mondiali li segue e li racconta, da commentatore tecnico, per Rai1.

L’esultanza di Adani ai gol dell’Argentina

Al fianco di Alberto Rimedio, in telecronaca Adani ha esultato senza freni in occasione di entrambi i gol con cui l’Argentina ha ribaltato, nei minuti finali, in momentaneo 1-0 degli inglesi.

Non è mai finita con l’Argentina! Non è mai finita con la Selección! Il cuore dei campioni del mondo! Enzo raccoglie da Lionel. Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo. Ma non lo puoi fare con Dios! Maradona, quarant’anni dopo, orienta! Questa partita non la fa finire perché l’epica deve continuare.

Queste le parole con cui l’ex difensore ha commentato l’1-1 segnato da Enzo Fernandez. Poi, al gol del capitano dell’Inter Lautaro Martinez al 92′, Adani ha gridato:

Non ci credo, non ci credo. Il 68esimo assist di Messi con la Nazionale argentina, doveva pensarci lui: la routine dello straordinario. Riporta Maradona qui 40 anni dopo. A 39 anni la mette di destro, solo da spingere per il Toro di Bahia Blanca. È infinito il cuore dell’Argentina, è infinito il cuore di Lionel Messi. Forse ti può interessare Bufera su Paolo Petrecca per la telecronaca Rai alle Olimpiadi, scontro con l'ad Giampaolo Rossi: niente bis Telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi: come è andato il confronto tra Paolo Petrecca e l'ad Rai Giampaolo Rossi

I commenti di Lele Adani sono sempre stati caratterizzati da enfasi e passione, mai banali, spesso epici soprattutto quando c’è di mezzo Messi. Appassionato ed esperto da sempre di calcio sudamericano, Adani non ha mai nascosto di considerare il capitano dell’Argentina il miglior giocatore al mondo.

Ma a molti sui social la passione e il trasporto con cui Adani commenta le partite dall’Argentina, dall’inizio del Mondiale ma anche prima, non piace.

Le critiche ad Adani sui social

Sono state tantissime le critiche ricevute, da Adani e dalla Rai, per il modo in cui Adani ha esultato e celebrato i gol argentini, coprendo la voce del primo telecronista.

“Ha trasformato la Rai in Tele Buenos Aires“, ha scritto qualcuno. “Adani sulla Rai deve fare il telecronista, non il tifoso. È libero di sostenere l’Argentina, ma lo faccia alla Bobo Tv, non durante un servizio pubblico pagato dai contribuenti”, ha commentato un altro.

Insomma, in molti hanno considerato eccessivo, sopra le righe, esagerato il modo in cui la Rai ha scelto di commentare la gara.: “Alla seconda voce si lascia il commento tecnico, non le urla, le storie mistiche, le preghiere a Maradona, le pagliacciate fuori luogo. Noi italiani paghiamo il canone e vogliamo commenti imparziali“, è un altro commento.

Ma sono tanti i post di questo tenore, uniti, ovviamente, a quelli di chi invece apprezza la competenza e la passionalità con cui l’ex giocatore della Fiorentina racconta le gesta di Messi e compagni, comprese le emozioni che riescono a scatenare, negli argentini e non solo.

Adani “risponde” sui social

Le critiche ovviamente saranno arrivate alle orecchie, e sullo schermo del cellulare del diretto interessato. Del resto non è la prima volta, e non sarà l’ultima, che accade, visto lo stile delle telecronache di Lele Adani.

Dal canto suo Adani ha scelto di replicare con una storia su Instagram che è un chiaro riferimento alle critiche.

“Argentina-Inghilterra, 9 milioni e 447mila, 52,3% di share. Wow”, ha scritto Lele Adani, scegliendo dunque di replicare sottolineando il successo di pubblico della partita su Rai1.

Nella sua storia Adani ha poi taggato Marco Lollobrigida, il direttore di Rai Sport.

Adani: “A volte non so quello che dico…”

Nel post partita lo stesso Lele Adani, apparso piuttosto provato e stanco, ha parlato della sua emozione e del modo in cui ha commentato Inghilterra-Argentina.

“Mi fa commuovere. Mi vengono le parole da sole e sono parole di sentimento. E a volte non so nemmeno cosa dico“, ha spiegato nel corso di Notti Mondiali, il programma di approfondimento della Rai dopo le partite.

“Ma sono le lacrime che mi dà il calcio, credo che sia una cosa da condividere con tutta Italia e grazie alla Rai che mi permette di arrivare a milioni di persone”, ha concluso.